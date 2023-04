Dolní oblast Vítkovice plánuje záchranu dalších pecí

Dolní oblast Vítkovice představila další vize, jak zachránit někdejší průmyslový areál. Jedním z nejviditelnějších kroků by se mělo stát zpřístupnění dalších dvou vysokých pecí. Už nyní je Dolní oblast Vítkovice jedním z turisticky nejvyhledávanějších cílů v Ostravě, a to například díky Světu techniky, Bolt Tower nebo multifunkční hale Gong.

„Kasino ne, univerzita ano,“ takovým sloganem představují v Dolní oblasti Vítkovice vizi další záchrany průmyslového areálu. „Jsme otevřeni například projektům tohoto typu, když za námi někdo přijde a bude u nás chtít udělat knihovnu. Neříkáme přitom dopředu, co konkrétně by tady mělo být, snažíme se ale udržet tuto památku životaschopnou,“ říká výkonný ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.

„Když se před 14 lety rozhodl stát prodat Vítkovice a s nimi i pozemky pod starými vysokými pecemi, někdejším plynojemem a historickými budovami, jako je energetická ústředna – dnešní Malý svět techniky U6, začaly se objevovat fámy o tom, že Jan Světlík vše staré zbourá a železo výhodně prodá do šrotu,“ uvádí Pavlína Copková, mluvčí Dolní oblasti. Průmyslový areál ale dál stojí a má se k světu. „Pokračuje obnova historických staveb a všechny postupně znovu ožívají,“ doplňuje Copková.

„Pod novou vizí rozvoje areálu jsou podepsaní především majitel areálu Jan Světlík a známý architekt Josef Pleskot. Jejich přínos pro obnovu vítkovických památek je dnes jasný každému, kdo vkročí do multifunkčního Gongu, do science centra Svět techniky nebo si vyjede na Bolt Tower,“ dodává mluvčí.

„Nyní nám jde o to, abychom zpřístupnili veřejnosti i vysoké pece 4 a 6 a abychom to udělali způsobem, který se nebude vymykat z kulturně-vzdělávací funkce Dolní oblasti Vítkovice a získá si širokou podporu, aniž by vadil památkářům,“ uvádí k plánovanému rozvoji Josef Pleskot.

V areálu chtějí vzbudit především veřejnou diskusi

Pokud se podaří zachránit obě staré vysoké pece, získal by areál další významný prostor, který lze naplnit nejen návštěvnicky zajímavým programem.

„V současné době máme připravené vizualizace toho, jak by mohly vysoké pece i jejich okolí vypadat a jaké prostorové i strategické možnosti by mohly nabídnout. Hledáme partnery, kteří by se s námi chtěli podílet na rozvoji a záchraně našeho industriálního areálu,“ uvádí Petr Koudela.

Záměrem je vzbudit především širokou diskusi a najít při ní nejlepší společné řešení pro další možné využití této národní technické památky.

„Naší snahou je teď dát prostor dalším zájemcům, ať oni přijdou se svými návrhy, podobně jak to třeba udělala Kofola, Národní zemědělské muzeum (obojí už v areálu mají vyhrazené prostory, ve kterých plánují své vize – pozn. red.), anebo tak, jak se podařilo z ruiny bývalých koupelen vytvořit Heligonku. Ukázkovým příkladem může být bývalý plynojem, dnes multifunkční hala Gong, který je dnes nejen opravený, ale i udržovaný a ještě nám vytváří ekonomický zisk,“ vysvětluje Koudela.

V současné době tedy nejde o to, že by Dolní oblast Vítkovice věděla, co kde bude za několik let zprovozněno a opraveno. Základem je ohledání terénu a vysvětlení, jaké jsou zde možnosti.

„Nejde nám o konkrétní stavby, to už je na těch, kteří se s námi zkontaktují, a když najdeme společnou řeč a uvedený záměr bude zapadat do naší koncepce národní kulturní památky, nejsme proti. Myslíme si, že takováto cesta pobídky je smysluplnější než spoléhat pouze na dotace. Ty jsou fajn věc, ale jedna zachráněná vysoká pec je pro nás až nad hlavu, není lehké ji udržovat a integrovat,“ nastiňuje Koudela další plány oblasti.

„Je nám jedno, zda se přihlásí firma, univerzita, kraj. Josef Pleskot ukázal, že to jde. Přitom před deseti lety nikoho nenapadlo, že by tady mohlo být to a ono. Jsme národní kulturní památka, a i když balancujeme na hraně komerce, víme, že tady nechceme kasino,“ dodává Koudela.