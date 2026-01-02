Nehodu na tísňovou linku oznámil ve čtvrtek 1. ledna po 17.00 svědek, jehož auto zastavila dívka, která vylezla z havarovaného vozu.
„1. ledna 2026 krátce po 17. hodině na silnici II. třídy číslo 647 v katastru obce Pohořilky u Bílova na Novojičínsku havarovala řidička ročník 1967 s automobilem Ford Focus, která jela ve směru do Bílovce,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.
Podle policie řidička nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu silnice a nezvládla projet levotočivou zatáčkou. „Dostala smyk a vyjela ze silnice do příkopu. Zde zůstala po převrácení automobilu na bok zaklíněná,“ uvedl policejní mluvčí.
„Osmiletá dívka, která po nehodě sama vylezla oknem ven, duchapřítomně použila mobilní telefon, na němž zapnula svítilnu. Použila ji k zastavení projíždějícího vozidla a tím také k zajištění pomoci,“ vysvětlil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
„Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní. Následkem dopravní nehody byla hmotná škoda na vozidle, těžší zranění řidičky a lehké zranění spolujezdkyně. Obě byly zdravotníky transportovány do nemocničních zařízení,“ doplnil Segsulka.
U nehody přistál i vrtulník
Podle mluvčí hasičů Kamily Langerové u nehody zasahovali profesionálové i dobrovolníci z Bílovce.
„Hasiči zajistili vozidlo proti požáru, a protože řidička zůstala ve svém autě zaklíněna, byla vyproštěna pomocí hydraulického zařízení přes střechu automobilu a následně předána do péče zdravotníků,“ uvedla Langerová.
K havárii vyjeli zdravotničtí záchranáři z Mošnova a z Fulneku. „K misi byl povolán také ostravský záchranářský vrtulník,“ řekl Humpl s tím, že osmapadesátiletou řidičku záchranáři letecky dopravili do Fakultní nemocnice v Ostravě.
„Pacientka byla po celou dobu při vědomí, utrpěla poranění pánve a páteře. Záchranáři provedli potřebnou imobilizaci, nitrožilně podali léky proti bolesti a infuzní roztok a zajistili tepelný komfort pacientky. V době předání na urgentní příjem byla žena ve stabilizovaném stavu,“ doplnil Lukáš Humpl.
Dítě bylo s lehčím zraněním po poskytnutí přednemocniční péče transportováno na úrazovou ambulanci ostravské fakultní nemocnice.