Nejhůře zimu odnášejí silnice na Bruntálsku, některé připomínají tankodrom

Díra vedle díry, skoro jako tankodrom teď vypadá například silnice spojující Holčovice a Karlovice na Bruntálsku. „Některá místa jsou tak děravá, že se to nedá objet, člověk do té díry musí vjet, jinak to nejde,“ svěřil se jeden z místních řidičů.

„Tato silnice je ve špatném stavu už několik let. Vždy po zimě se tam objeví hromada výtluků, na jaře naběhnou cestáři, opraví jednotlivé díry, pak to tak vypadá,“ popsal starosta Holčovic Martin Hradil.

Silnice je ve správě Moravskoslezského kraje, který už plánuje její celkovou opravu. „Už je na to i projekt. My jako obec jsme kvůli tomu před časem bezúplatně převedli kraji část pozemků, na nichž komunikace leží, nyní se uskutečňuje jednání s jedním soukromým majitelem, který kraji navrhl cenu, za niž by zbývající pozemky pod silnicí prodal,“ přiblížil holčovický starosta.

Silničáři se snaží, míní starosta Vrbna

Podobně vypadají i jiná místa na Bruntálsku. Souvislé řady děr a záplaty hyzdí i silnice v okolí Vrbna pod Pradědem. „My jsme prakticky taková středisková obec v podhůří Jeseníků, takže ty cesty kolem jsou hodně frekventované. Pravidelně o jejich stavu jednáme se střediskem krajské správy silnic v Bruntále a upozorňujeme na havarijní úseky, protože jde zejména o bezpečí našich obyvatel,“ uvedl vrbenský starosta Petr Kopínec.

Podle jeho slov se silničáři snaží připomínky města vyslyšet. „Například nejhorší úseky jako výpadovku na Bruntál nebo cestu na Heřmanice už stihli opravit. My bychom byli rádi, kdyby šlo některé opravy či větší rekonstrukce silnic dělat rychleji, na druhou stranu chápu, že i silničáři mají omezený rozpočet a že v rámci svých možností nemohou udělat o moc více,“ sdělil Kopínec.

Nejiná je i situace u Města Albrechtice. „Jedná se o cesty, které spravuje kraj či ŘSD, ti vědí o stavu svých komunikací a sami si plánují opravy a údržbu,“ nastínila starostka Jana Murová. „Letos už nejhorší výtluky u nás narychlo opravili, předpokládáme, že další údržba bude pokračovat,“ doplnila.

Nejhorší bylo střídání mrazů a vyšších teplot

„Každoročně po zimním období nejvíce trpí silnice v horských oblastech. Nejrozsáhlejší poškození silniční sítě v kraji se tak nachází v okrese Bruntál,“ uvedla za krajskou správu silnic mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Pokud jde o četnost oprav výtluků, patří podle ní letošní zimní sezona ve srovnání s předchozími k těm náročnějším. „Důvodem je jednak dřívější nástup zimního počasí, než bývá obvyklé, a také větší počet mrazových cyklů, které ve velké míře poškodily vozovky,“ popsala Birklenová.

Připomněla, že teploty kolísaly tak, že v noci mrzlo a přes den bylo poměrně výrazně nad nulou, což má na povrchy vozovek nepříznivý vliv.

„Na krajských silnicích se letos nenacházejí úseky, které by byly kritické. Jedná se o standardní tvorbu výtluků ve vozovce, které postupně zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje odstraňují,“ informovala Birklenová.

Výtluky zatím krajští silničáři řeší vysprávkami studenou obalovanou směsí. „V rámci zimního období obalovny nejedou, takže je to jediná možná technologie opravy. To však bývá často jenom dočasná záležitost, protože kola těžkých nákladních vozů tuto směs brzy opět vytlačí ven. Životnost takových oprav bývá krátká. Velkoplošné vysprávky nás tedy následně čekají na jaře, jakmile budou příznivější klimatické podmínky a rozběhne se i provoz obaloven, což se předpokládá od března,“ osvětlila Birklenová s tím, že kraj má letos na opravy cest vyčleněno více peněz než jindy, a to půl miliardy korun.

V Ostravě již mají první opravy za sebou

V horším stavu jsou také cesty ve městech, například v samotné Ostravě. Výtluky jsou na cestách na sídlištích i na frekventovaných komunikacích jako je Rudná či Hornopolní. „Velmi časté střídání teplot v zimním období společně s častými srážkami pro ně bohužel vytvořilo ideální podmínky,“ upozornil Tomáš Svoboda, vedoucí provozu údržby silnic Ostravských komunikací.

Ostravské komunikace již také započaly s opravami, používají balenou směs ohřívanou ve speciálním stroji a v termoboxu. „Doposud jsme spotřebovali při opravě výtluků v tomto zimním období již více než 59 tun směsi, z toho skoro čtyři tuny studené a 55 tun teplé recyklované obalené směsi. Od tohoto týdne se díky teplému počasí rozjela jedna z obaloven teplých asfaltových směsí. Díky tomu nyní můžeme opravovat výtluky na vozovkách touto technologií. Výhodou je, že lze během jednoho dne opravit více výtluků,“ upřesnil výrobní náměstek Ostravských komunikací Petr Uhlíř s tím, že stav vozovek je letos podobný tomu, jaký byl po zimě v roce 2021.

Nejhorší výtluky na městských komunikacích byly letos v Ostravě v ulicích 28. října, Novoveské, Průběžné, Slavíkové a na krajských silnicích 28.října (část této komunikace je města, část kraje – pozn. red.), Opavské, Šenovské a Martinovské. „Tyto úseky už jsme opravili. Další zásahy v nejbližší době řešíme na základě požadavků s jednotlivými správci komunikací,“ informoval Uhlíř.

Že jsou letos silnice v horším stavu, si uvědomují také ve Frýdku-Místku. „Přestože je počasí posledních několika týdnů nadprůměrně teplé, charakter období, kdy panovala zima, byl ve vztahu ke komunikacím velice nevlídný,“ sdělila mluvčí tamní radnice Jana Musálková Jeckelová.

I zde už během zimy záplatovali silnice studenou směsí, aby se začátkem jara mohli pokračovat řádnými opravami. „Je to určitá služba řidičům, aby nemuseli jezdit po rozbitých silnicích do doby, než se opraví teplou směsí,“ uvedla mluvčí s tím, že letos dá frýdecko-místecká radnice na opravy cest o dva miliony korun více než loni, celkem 17 milionů.