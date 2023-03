Je tu další kolo boje s hlodavci, v kraji začíná plošné hubení potkanů

Město zároveň mění typ kontejnerů a rozšiřuje separaci jídel. „Takto se v Třinci deratizace koná každý rok. Mimo mimořádné akce, jak tomu bylo na začátku roku, kdy došlo k lokálnímu přemnožení. Podzemní nádoby bude město postupně měnit za modernější, nadzemní a konstrukčně uzpůsobené tak, aby se do nich hlodavci nedostali,“ popsal mluvčí třinecké radnice Stanislav Cieslar.

Teď mají v Třinci do země zapuštěné nádoby z 90. let, kvůli dešťové vodě napojené na kanalizaci. Pro hlodavce to je ideální cesta k potravě. Od té je chce třinecká radnice odříznout.

Od února tam proto lidé třídí i kuchyňský odpad. „Na sídliště jsme instalovali zhruba stovku hermeticky uzavíratelných nádob. Podle analýz v Třinci vzniká asi deset tun gastroodpadu měsíčně, a ty končily ve směsném odpadu. První svoz kuchyňského odpadu zaznamenal objem 1,3 tuny,“ řekl mluvčí.

Právě díky snadnému přístupu k potravinám, které lidé vyhazují do popelnic nebo splachují do záchodu, se potkaním populacím daří a je potřeba je držet pod kontrolou pravidelným hubením.

„Žádáme občany, aby do kanalizace v žádném případě nevyhazovali zbytky z jídel. Podporují šíření a rozmnožování hlodavců,“ potvrdil mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaK) Marek Síbrt. Dodal, že to bylo na populaci hlodavců znát zejména během covidu, kdy více lidí bylo doma.

Města položí tisíce návnad

SmVaK odstartuje plošnou jarní deratizaci svých sítí od dubna. Na Frýdecko-Místecku letos položí na devět tisíc návnad, na Českotěšínsku pět tisíc, na Karvinsku a Havířovsku šest a půl tisíce, na Novojičínsku sedm tisíc. Na Opavsko zamíří šest tisíc návnad, z toho tři a půl tisíce přímo do Opavy. Město k pomoci vyzvalo i občany. „Místa s výskytem hlodavců stačí nahlásit telefonicky,“ uvedl Martin Kůs z opavského tiskového oddělení.

Například Krnov riziková místa aktivně sleduje. „Máme zmapované oblasti, které během roku monitorujeme a v případě výskytu hlodavců tam náš zaměstnanec provede lokální deratizaci,“ sdělila mluvčí radnice Dita Círová s tím, že Krnov využívá i poznatky odborné firmy, jež městu zajišťuje plošné hubení hlodavců. Jarní deratizaci už má krnovská kanalizace za sebou.

Zhruba za měsíc a půl bude potkany hubit Bruntál. Jeho mluvčí Jiří Ondrášek upozornil, že kromě kontejnerových stání se hlodavci shromažďují i na místech, kde lidé krmí kachny.

Ostravu čeká velká deratizace od dubna do července. „Jarní etapa se zaměří především na oblast Moravské Ostravy a Přívozu, Mariánských Hor a Zábřehu. Celkem má být rozmístěno 6 617 kusů nástrah,“ upřesnila mluvčí Ostravských vodovodů a kanalizací Radka Vanková.

Scénář je všude stejný. Nejdříve se položí první nástrahy, s odstupem dvou až tří týdnů další. Především v okolí sídlišť. „Díry od hlodavců kolem revizních šachet a kanalizačních řadů zasypáváme, opravujeme také tělesa revizních šachet,“ doplnil Marek Síbrt. Kolik hlodavců ve městech žije, lze těžko spočítat. „Odpadky, které člověk vyprodukuje, jsou pro ně bohatým zdrojem potravy, jejich poměr k lidem může být až 5:1,“ dodala Vanková.