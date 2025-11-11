Na Den veteránů v Ostravě dorazil i druhoválečný hrdina od Dukly či Kyjeva

Podle údajů Agentury pro podporu válečných veteránů eviduje kraj celkem 1 299 držitelů osvědčení válečného veterána, z toho sedm druhoválečných a 1 292 novodobých. Oldřich Novák, náčelník 5. skupiny Agentury pro podporu válečných veteránů Ministerstva obrany, ale poznamenal, že počet pamětníků rychle ubývá.
„Těchto veteránů bude bohužel stále méně. O to víc bychom si měli vážit těch, kteří ještě žijí, a důstojně připomínat, co pro republiku udělali,“ uvedl při příležitosti vzpomínky na vojáky všech armád.
Právě Den veteránů je podle něj příležitostí připomenout i širší podporu, kterou dnes stát veteránům poskytuje.
Oslavy Dne veteránů v Ostravě patří k nejdůležitějším v republice. Právě Ostravská operace, při níž bylo město v dubnu roku 1945 osvobozeno, totiž patřila k nejtěžším bojovým střetnutím na území současné České republiky.
Na straně Spojenců, včetně československých jednotek, tehdy zahynulo přibližně 24 tisíc vojáků a téměř 89 tisíc bylo zraněno.
Do bojů zasáhla i 1. čs. samostatná tanková brigáda a 1. čs. smíšená letecká divize. Podle dochovaných údajů padlo během operace zhruba tisíc příslušníků 1. čs. armádního sboru.
Novodobí veteráni působili v Iráku, Bosně i Mali
Den veteránů však připomíná nejen hrdinství druhoválečných pamětníků, ale i příběhy novodobých vojáků. V Moravskoslezském kraji jich žije téměř třináct stovek, veteránů misí v Afghánistánu, Iráku, Kosovu, Bosně nebo Mali.
Jedním z nich je Radim Pyszko, který se ostravských oslav zúčastnil jako stále aktivní příslušník armády. Sloužil u 43. výsadkového a průzkumného praporu, působil na Vojenské akademii ve Vyškově a za sebou má čtyři operační nasazení v Afghánistánu.
Veterán vnímá 11. listopad jako silný symbol propojující minulost se současností. „Připomínáme si den, kdy v roce 1918 skončila první světová válka. Je důležité nezapomínat na ty, kteří prošli bojem, ať už v minulosti, nebo dnes,“ vysvětlil.
Podle něj je třeba, aby se na novodobé veterány nezapomínalo ani ve veřejné debatě. „Čas nezastavíme. Veteránů druhé světové války bude bohužel stále méně. O to víc bychom měli slyšet i příběhy těch, kteří se vrátili z nových misí,“ konstatoval Pyszko.
Zároveň upozornil, že i současní veteráni často potřebují větší podporu, zejména po skončení služby. „Pomoc veteránům podle mě není dostatečná. Potřebovali bychom větší podporu, i ze strany státu, při přechodu z armády do civilu,“ doplnil.
Podle něj chybí především praktická pomoc. „Nejvíc chybí aktivní podpora při hledání zaměstnání a celkově větší zájem státu o to, jak se vojákům po skončení služby daří,“ představil nejčastější neduhy.
Součástí Dne veteránů je také tradiční sbírka Vlčí mák, jejíž výtěžek putuje na podporu Vojenského fondu solidarity. Květ vlčího máku je celosvětovým symbolem obětí válek i solidarity mezi vojáky.
Veterány podporuje i Moravskoslezský kraj. Vedle jízdného zdarma, kdy veteráni nemusí platit jízdné v krajských spojích ani v ostravské MHD, to jsou další akce.
„Letos kraj pomohl 200 tisíci korunami na zajištění provozu a další činnosti Sdružení válečných veteránů ČR v kraji,“ konstatovala Miroslava Chlebounová z kanceláře hejtmana.