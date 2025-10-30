Demolici první části opavské Slezanky brzdí spoluvlastník sousedního objektu

  12:54
Bourání části někdejšího obchodního domu Slezanka v centru Opavy se přinejmenším o několik týdnů odkládá. Do demoličního řízení vstoupil spoluvlastník navazujícího objektu, který se odvolal proti demoličnímu rozhodnutí. Opava musela zrušit i výběrové řízení na firmu, která měla betonovou stavbu srovnat se zemí.
Od průchodu směrem ke kostelu se bude Slezanka bourat. Od průchodu na druhou...
Od průchodu směrem ke kostelu se bude Slezanka bourat. Od průchodu na druhou stranu je potřeba ještě dořešit majetkoprávní vztahy. | foto: město Opava

„K demoličnímu rozhodnutí, které vydává stavební úřad, se odvolal spolumajitel sousedního objektu. Záležitost se teď nachází ve fázi odvolání na krajském úřadě, čekáme na rozhodnutí a doufáme, že bude v náš prospěch,“ řekl náměstek primátora Opavy Vladimír Schreier.

Opava chce zbourat první část Slezanky v úseku od průchodu u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie po současný vstup do budovy. Spolumajitel navazující části obchodního domu se ale domáhá přímé účasti v řízení.

Jde o pražskou developerskou společnost, jíž z necelých 28 procent patří sousední úsek Slezanky od průchodu na Horním náměstí směrem k Hrnčířské ulici.

Tak vypadala jižní strana Horního náměstí v Opavě, kde nyní stojí Slezanka, v 19. století.
Ze strany od Horního náměstí by nová zástavba měla mít historickou podobu.
V nové zástavbě vznikne i kulturní a společenský sál.
Zbylých více než 72 procent téhož objektu vlastní město Opava, které už část podílu koupilo od někdejšího třetího vlastníka, obchodního družstva Tempo. Usiluje i o zbytek a tedy odkup od developera, zatím se však nedohodli na ceně.

Kvůli jeho odvolání opavská radnice musela zrušit výběrové řízení na zhotovitele bourání. „Už jsme měli vysoutěženého dodavatele. Součástí výběrového řízení ale byl i závazný termín ukončení, který by vzhledem ke zdržení mohl být problémem,“ vysvětlil Schreier.

Zároveň vyloučil, že by se bourání budovy, postavené počátkem 70. let minulého století podle projektu architekta Josefa Krischkeho, odkládalo na neurčito. Na místě Slezanky vznikne čtvrť s bytovými domy, kulturním sálem i podzemním parkováním.

Opava se chystá zbourat rohovou část Slezanky.

