Společnost Demontstav se sídlem v Ostravě-Vítkovicích zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovitele demolice, které na jaře vyhlásilo město Ostrava. Přihlásilo se celkem šestnáct firem. Demontstav vyhrál s cenou téměř osm milionů korun.
„Objekt momentálně odpojujeme od inženýrských sítí. Děláme přeložky elektřiny, vody, kanalizace a podobné věci, aby bylo možné zahájit samotné bourání,“ popsal jednatel firmy Demontstav Rudolf Čajan.
Odhadl, že „odstrojování“, během kterého budou pracovníci firmy vyklízet materiály jako je sklo, dřevo a mimo jiné demontovat střechu, potrvá asi měsíc.
„Jakmile zůstane jen betonový skelet, přistoupíme k samotné strojní demolici. Odhaduji, že by to mohlo být koncem listopadu nebo začátkem prosince,“ uvedl Čajan. Následné práce podle něj potrvají do konce února nebo nejpozději do začátku března příštího roku.
Na uvolněné ploše chce stát vybudovat justiční areál. Plánuje tam přestěhovat ostravský okresní soud, okresní i krajské státní zastupitelství a zřídit tam rovněž centrum probační a mediační služby.
Vedení města Ostravy už projekt podpořilo. Zastupitelé v červnu schválili záměr směny pozemků, který by znamenal, že stát získá plochu po bývalém Bauhausu a město obdrží budovu okresního soudu v Ostravě-Porubě rovněž s pozemky.
„V této chvíli probíhají jednání v souvislosti se zněním směnné smlouvy,“ informovala mluvčí města Ostravy Gabriela Pokorná. Pro uvolněnou soudní budovu má už město využití. Po přestavbě tam plánuje přestěhovat úřad obvodní radnice.
S pozemky město prodalo i jatka, ta ale chátrala
Obchodní dům specializovaný na dílnu, dům a zahradu postavili v Janáčkově ulici majitelé obchodního řetězce Bauhaus v roce 1995. Parcelu pro stavbu i s chátrajícím sousedním objektem bývalých jatek z konce 19. století jim prodalo tehdejší vedení města za 38 milionů.
Společnost se zavázala jatka opravit, ale ve skutečnosti historický areál dostatečně nezajistila ani proti zatékání a pokračovala tak jeho devastace. Obchodní dům firma v roce 2013 uzavřela a město později objekt i s památkou odkoupilo za 80 milionů zpátky.
V letech 2018 až 2024 někdejší hobbymarket využívala městská galerie Plato, která už druhým rokem sídlí ve zrekonstruovaných jatkách.
Proti již dříve avizovanému bourání bývalého Bauhausu, který se stal oceňovaným prostorem pro umění a komunitní setkávání, vznikla petice a občanská iniciativa. Likvidaci ale nezabránila.
Vyhlášení soutěže na demoliční firmu nakonec uspíšil záměr ministerstva spravedlnosti vybudovat na tomto atraktivním místě kousek od centra justiční areál, se kterým přišla vláda letos na jaře.
Ředitel galerie: Nejraději bych tam viděl televizi
„Naplňuje se to, co jsme od začátku očekávali, a sice že toto místo v centru Ostravy projde proměnou, jejíž součástí bude i nová výstavba,“ uvedl ředitel městské galerie Plato Marek Pokorný.
Očekává, že na výstavbu justičního paláce bude vyhlášena architektonická soutěž. „Nejraději bych tam viděl nové studio České televize, ale tato varianta je už asi úplně mimo hru,“ podotkl Pokorný. Připustil, že je škoda, že umělecký provoz nemohl v bývalém Bauhausu trvat o něco déle. Více než rok byla budova zcela nevyužitá.
Galerie Plato má momentálně staveniště i z druhé strany od Stodolní ulice. Buduje se tam nová bytová rezidence. „Budovu galerie kvůli otřesům monitorujeme,“ doplnil šéf Plata Pokorný.
V Ostravě odstartovala demolice budovy někdejšího hobbymarketu Bauhaus (červená značka).
