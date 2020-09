Děkan lékařské fakulty v Ostravě odejde hned po volbě svého nástupce

„Není to pro nás překvapení, pan děkan avizoval odchod už v létě na mimořádném zasedání akademického senátu fakulty. Hned poté, co soud rozhodl o neplatnosti jeho odvolání. My teď musíme naplánovat harmonogram voleb nového děkana včetně předvolebního shromáždění akademické obce. Předpokládám, že volby se uskuteční do poloviny října,“ nastínila Sochorová.

„Doufáme, že i pan rektor dodrží proklamace spolupráce. A že kandidáta, kterého fakultní senát vybere, jmenuje co nejrychleji do funkce, aby se mohl soustředit na přípravu a dokončení akreditačního spisu pro obor všeobecné lékařství. Momentálně je akreditační řízení přerušeno,“ dodala Sochorová.

Škola zatím nezískala novou akreditaci pro obor všeobecné lékařství a poprvé po deseti letech nemůže nyní přijímat nové mediky.

Rektor univerzity odvolal Martínka hlavně kvůli pochybením při přijímání mediků. Soud ale argumenty smetl s tím, že šlo o chyby z let ještě předtím, než byl Martínek naposledy jmenován do funkce děkana.

„Z čela fakulty jsem se rozhodl odejít z několika důvodů. Přijímám svůj podíl zodpovědnosti za nedostatek docentů a profesorů ve vedení kateder a ústavů fakulty, ale i klinik a ústavů fakultní nemocnice,“ uvedl Martínek. Dodal však, že na tom mají podíl i další děkani a ředitelé fakultní nemocnice včetně Jana Laty, který podle něj selhal jako garant oboru všeobecné lékařství.

„Abdikovat jsem se rozhodl i proto, že na odstraňování personálních nedostatků by se měl podílet děkan ve standardní délce čtyřletého období. Z čela fakulty odejdu ve chvíli, kdy akademický senát předloží rektorovi návrh na jmenování nového děkana,“ dodal Martínek. Rektor jeho rezignaci uvítal.