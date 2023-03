Po zastřelení border kolie myslivcem žádají tisíce petentů zpřísnění zákona

Incident se stal 28. února okolo 20. hodiny, kdy si Sabina Plačková s přítelem a svou desetiletou border kolií Dixie vyrazili na procházku. Šli po stezce pro pěší a cyklisty, Dixie občas odběhla do pole, ale na zavolání vždy okamžitě přiběhla. Najednou se však ozval z nedalekého posedu výstřel.

Čtyřiasedmdesátiletý myslivec psa zastřelil, vzápětí tvrdil, že si ho spletl s liškou.

Případ se začal šířit na sociálních sítích a v médiích. Po celé republice vyvolal velké množství ohlasů, které většinou odsuzují myslivcovo počínání. Dokonce vzniklo několik petic, které už celkem podepsaly tisíce lidí.

„Peticí dáváme najevo nesouhlas, pokud by se na takový nepochopitelný čin mělo hledět jako na pouhý přestupek, kde pořizovací cena štěněte border kolie - nehledě na cenu osobní a ocenění všech jejích dovedností - rozhodně přesahuje pět tisíc korun. Svým podpisem lidé také dávají najevo svůj názor, že takový člověk by nejen neměl mít zbrojní průkaz i zbraň, ale i s ohledem na bezpečnost nejen zvířat, ale i lidí v jeho okolí, by měl být sledován lékaři,“ uvedla Jiřina Vůjtěchová, autorka jedné z petic.

Další online petice s autorstvím Jana Kristy se také zabývá tím, že by čin neměl být označen jen jako přestupek. „Žádáme změnu příslušných zákonů,“ uvádí petice. Legislativní iniciativu chystá podle vlastních slov i europoslanec a pražský náměstek Jiří Pospíšil.

Majitelka zabitého psa Sabina Plačková petice oceňuje. „Daný člověk musí nést za své činy zodpovědnost a změny legislativy jsou nutné. Náš příběh bohužel není ojedinělý a my všichni bychom si přáli, aby už si nikdo tímto nemusel procházet. Dixie udělala v životě mnoho radosti, a hlavně mnoho dobra a já doufám, že toto bude jedna z nich,“ uvedla pětadvacetiletá studentka.

K počínání svého člena se vyjádřil Okresní myslivecký spolek v Opavě. „Jednoznačně odmítáme toto nezodpovědné chování, kterým dotyčný porušil bezpečnost střelby a mysliveckou etiku, a apelujeme na všechny myslivce, ať se při lovu řídí rozumem a zákony, aby k podobné události znovu nedošlo,“ uvedlo sdružení v prohlášení.

Místní darkovické myslivecké sdružení sice střelci do vyšetření případu pozastavilo povolenku k lovu, ale případ nazývá jen „nešťastnou událostí“. Podle zákona o myslivosti smí potulného psa zastřelit jen myslivecký hospodář nebo myslivecká stráž, což dotyčný není. A střílet lze jen na psy, kteří jsou vzdálení nejméně 200 metrů od lidského obydlí, viditelně pronásledují zvěř a nejsou pod vlivem majitele, například nejsou slyšet jeho pokyny nebo na ně pes nereaguje.

Případem se na základě trestního oznámení zabývá i policie na Opavsku. Zejména řeší, zda jde o přestupek, který poté putuje k projednání místnímu úřadu, nebo věc bude vyšetřována jako trestný čin. „Okolnosti případu ještě prověřujeme, rozhodnuto dosud nebylo,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Myslivce, který psa zastřelil, se kontaktovat nepodařilo, s médii prý nekomunikuje. Údajně však také chystá trestní oznámení, a to kvůli někdy až drsným slovním útokům na svou osobu.

Záznam střelby na border kolii z dalekohledu zbraně