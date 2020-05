Karvinsko zůstává nadále v roušce, tamní rozvolňování zdržuje Darkov

„My jsme si vlastně v obci zachovali režim, který v zemi platil do neděle,“ uvedl starosta Stonavy Ondřej Feber. Právě na hranicích jím vedené obce a Karviné se rozkládá Důl Darkov, tedy aktuálně největší ohnisko koronavirové nákazy v zemi. „Na dole pracují řádově stovky lidí z naší obce, proto je opatrnost na místě,“ líčí Feber.

Tamní obecní úřad vyřizuje záležitosti občanů stále online, jen se staršími lidmi je to podle radnice občas komplikovanější. „Když přijdou osobně, tak s nimi jednáme venku,“ poznamenal starosta.

Jinak jsou ale Stonavané dle Febera ukáznění. „Nezaznamenáváme žádné problémy,“ sdělil. Odměnou tamním lidem je, že obec zatím nemá nahlášený jediný případ nemoci covid-19.

Mimo Stonavu v regionu přibývá aktuálně kvůli darkovskému ohnisku po desítkách nakažených denně, což neplatilo ani v době, kdy počty nemocných v Česku kulminovaly. Z Karvinska, regionu, kterému se koronavirová nákaza v březnu a dubnu spíše vyhýbala, je tak na konci května jedno z nejzasaženějších míst.

Aktuální situace se promítá do tváří místních. Velká část si je totiž stále zakrývá rouškami. Ve městech i v obcích. To přesto, že od pondělí už nemusí. „Venku je vidět, že roušky stále nosí hodně lidí,“ potvrzuje z vlastní zkušenosti šéf karvinských strážníků Petr Bičej.

První celorepubliková vlna nemoci v březnu karvinské strážníky značně zaměstnala. Občanům vadilo povalování bezdomovců na lavičkách či shlukování lidí. Často tak vytáčeli linku 156. Při druhé, lokální, vlně zatím telefony na služebnách městské policie tolik nevyzvánějí. „Připadá mi, že lidé se už sami ztrácejí v těch nařízeních. A že by nám někdo zavolal, že v hospodě sedí horník z Darkova? To ne, to se neděje,“ naznačil ředitel Bičej.

Právě restaurační zařízení jako by byla pro místní vyhledávanou oázou klidu. V teplých dnech se plní předzahrádky, v těch posledních deštivých zase vnitřní prostory. Například při příležitosti středečního ligového utkání s Opavou se řada hospod v Karviné zaplnila téměř do posledního místa. I proto, že stolů v jejich interiérech ubylo, aby byl mezi hosty zachován dostatečný rozestup. Zaplněné restaurace se dají očekávat také v neděli, kdy Karviná hostí Spartu a fanoušci se kvůli zákazu hromadných akcí nad sto osob na stadion nedostanou.

První stupně škol jsou poloprázdné

Ve školách na Karvinsku je to s docházkou horší. Do jedné z orlovských základek například po pondělním otevření výuky na prvním stupni dorazily z celkového počtu 88 školáků pouze dvě dívky. „Jsou tam děti, které mají vazby na zaměstnance v OKD. Také ta dobrovolnost není úplně šťastná,“ konstatoval ředitel Základní školy Slezská v Orlové Marek Tešnar.

V Karviné nastoupilo jen 790 školáků z celkového počtu 2 252 dětí na prvním stupni. „Předběžně jsme zjišťovali zájem rodičů a ten byl asi o deset procent vyšší než realita. Roli mohla hrát obava ze situace na Darkově, zároveň se také může zčásti jednat o děti, které jsou aktuálně v karanténě,“ popsal mluvčí města Lukáš Hudeček.

Obavy rodičů shrnula jedna z obyvatelek orlovského sídliště. „Mareček měl jít do školy už v pondělí, ale bojíme se, aby se přece jen nenakazil. Má kamarády, jejichž rodiče jsou horníci, a tak raději nebudeme riskovat. Syn se stýká s našimi rodiči i prarodiči a nechceme jim ublížit,“ řekla pětatřicetiletá žena z orlovské V. etapy.

V souvislosti s darkovským ohniskem se do pátku nakazilo 329 lidí. „Z toho je 226 zaměstnanců OKD, dále 98 rodinných příslušníků s pozitivním výsledkem a nakažených je i pět zaměstnanců spolupracujících firem,“ informovala ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová.

Hygienici v souvislosti se stále rostoucími čísly nařídili městům a obcím v regionu více dezinfikovat veřejná prostranství. Na Karvinsku také pořád platí zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních a pořádání akcí nad sto lidí.