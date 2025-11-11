Právě budoucnost VRT nyní vyvolává otázky. Nastupující vláda totiž ve svém programovém prohlášení slibuje u vysokorychlostních tratí nejprve „důkladnou analýzu realizovatelnosti všech předpokládaných úseků“ a pokračování příprav podle možností Státního fondu dopravní infrastruktury.
Což při chronickém nedostatku peněz a slibech hlavně v sociální oblasti není úplně nejlepší zpráva.
Dokument navíc neobsahuje ani žádné konkrétní termíny, milníky či závazky financování, což v praxi znamená, že přednost může dostat třeba modernizace stávajících koridorů před novostavbami VRT.
Na konferenci Hospodářské komory v Ostravě na to reagoval i její prezident Zdeněk Zajíček.
„Pokud nedostaneme lidi na vysokorychlostní trati, už to cargo na koleje nedostaneme,“ řekl v rámci konference věnované budoucnosti kraje v souvislosti s faktem, že vysokorychlostní trať je v současnosti v podstatě jedinou možností, jak uvolnit přetížený koridor.
„A VRT potřebujeme i proto, aby nás mezinárodní vysokorychlostní spoje do budoucna neobjížděly, třeba ty mezi Berlínem a Vídní,“ dodal.
Podle něj právě dopravní propojení rozhodne o tom, zda se region dokáže zapojit do evropských hospodářských sítí.
„Může se stát, že se příprava v příštích letech zpomalí, ale potřeba těchto staveb objektivně existuje. Náš úkol je mít projekty připravené,“ konstatoval s tím, že je potřebné mít nachystané hotové projekty využitelné v okamžiku, kdy se objeví třeba vhodná dotační příležitost.
Moravská brána
„To, že se mění priority, neznamená, že by se vysokorychlostní tratě přestaly připravovat. Musíme být připraveni, protože Česká republika se má dobře a dříve či později na ně prostředky budou,“ dodal s tím, že projekt VRT Moravská brána má vydané stanovisko EIA a běží další kroky. Výstavba by podle něj mohla začít po roce 2028.
„Kraj i město Ostrava s námi aktivně spolupracují, což nám umožňuje postupovat rychleji než v jiných regionech,“ dokončil Jiří Pavel.
Další železniční stavby
Kromě vysokorychlostní tratě se Správa železnic v kraji soustředí i na několik velkých železničních staveb.
Už nyní se jich staví šest za více než šest miliard korun a další projekty za více než dvacet miliard,včetně velké přestavby ostravského železničního uzlu, jsou v přípravě.
Připravuje se třeba doplnění třetí koleje mezi stanicemi Ostrava-Svinov a hlavním nádražím, modernizace čeká také trať mezi Svinovem a Kunčicemi, úsek Havířov – Albrechtice – Horní Suchá i trať z Ostravy do Frýdku-Místku, kterou čeká elektrifikace a zdvoukolejnění.
Stavět se má výhledově i dále do Frenštátu pod Radhoštěm nebo na Ostravici, hovoří se i o elektrifikaci trati z Krnova na Olomouc.
26. května 2025