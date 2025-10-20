Blíží se dokončení dálnice D48, ŘSD hledá zhotovitele posledního úseku

  16:20,  aktualizováno  16:20
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo hledat firmu, která postaví chybějící úsek dálnice mezi Novým Jičínem a obcí Rybí. Stavbou dlouhou 3,8 kilometru bude kompletně dokončena D48. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,2 miliardy korun bez DPH.
Vizualizace dopravního řešení napojení Nového Jičína na renovovanou silnici I/48
Další 1 fotografie v galerii

Vizualizace dopravního řešení napojení Nového Jičína na renovovanou silnici I/48 | foto: Ředitelství silnic a dálnic

„Na akci je vydáno stavební povolení v právní moci a dokončuje se majetkoprávní příprava,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. K tomu ŘSD získalo i další potřebné povolení související s tímto úsekem dálnice.

Dopravní a energetický stavební úřad vydal rozhodnutí, které umožňuje vybudovat přeložku místní komunikace a lesní cesty u Rybí. Ty mají následně zajistit přístup k okolním pozemkům a napojení místních cest po dokončení dálnice.

„Toto povolení je na přeložky, na hlavní trasu jsme získali pravomocné povolení už dříve,“ uvedl Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Podle něj nyní běží poslední kroky přípravy celé stavby. „Po dokončení všech příprav, kam spadá mimo jiné stavební povolení, majetkoprávní vypořádání či výběr zhotovitele, můžeme začít stavět i poslední úsek dálnice D48,“ doplnil.

Úsek u Nového Jičína je posledním k dokončení plnohodnotné dálnice D48. (20. října 2025)

Ještě před zahájením samotné výstavby se bude na místě kácet.

Úsek dlouhý 3,8 kilometru navazuje na již zprovozněnou část dálnice u Rybí a po jeho dokončení vznikne čtyřproudová dálnice spojující Český Těšín a hraniční přechod do Polska s dálnicí D1 u Bělotína. To už by měla být uvedena do provozu i takzvaná Palačovská spojka, kterou chce ŘSD dokončit v příštím roce.

Autor:
Vstoupit do diskuse