ŘSD uznalo chybu, magistrát vrací peníze řidičům pokutovaným za rychlost

„Přišlo mi oznámení, že se udělená pokuta ruší,“ konstatovala Markéta Klein, jejíž zaměstnanci dostali několik pokut za rychlou jízdu po dálnici v době, kdy byly předčasně sundané značky.
Vracení peněz potvrdila i Jana Musálková Jeckelová, mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu, který má rozesílání pokut z daného úseku na starosti. „Peníze obdrží zpět všichni, i ti, kteří náhodou zaplatí později,“ uvedla.
Zaznamenané přestupky se podle ní přehodnocují automaticky a řidiči už nemusejí podnikat žádné další kroky.
Chyba se stala loni 31. července dopoledne, kdy pracovníci ŘSD na obchvatu Frýdku-Místku tvořeném dálnicí D48 odstranili značku omezující rychlost na sto kilometrů v hodině. Opatření bylo zavedeno kvůli vysoké hlučnosti mostních závěrů, která obtěžovala obyvatele v okolí.
Úsekový radar však zůstal ještě nějakou dobu nastavený na původní limit a systém dál generoval přestupky. Omezení přitom mělo být oficiálně zrušeno až 1. srpna.
Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty
ŘSD už dříve přiznalo, že problém byl na jeho straně. „Byla to naše chyba, ale reagovali jsme na ni a pracujeme na nápravě,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Zaplatilo přes 300 řidičů
Podle informací, které má magistrát nyní od ŘSD k dispozici, byla značka ve směru na Český Těšín demontována v 7:50, ve směru na Olomouc v 9:10. Od těchto okamžiků už neplatila místní úprava provozu, a obnovila se standardní rychlost 130 kilometrů v hodině. Přesto úsekový radar nadále měřil podle limitu sto kilometrů.
Kvůli tomuto nesouladu odeslal frýdecko-místecký magistrát celkem 1 209 výzev k úhradě pokuty. „K 12. listopadu zaplatilo 336 řidičů, kteří dohromady uhradili 253 788,77 koruny,“ upřesnila mluvčí magistrátu.
Všem těmto lidem budou peníze vráceny. „Peníze odešleme zpět na účet, z něhož přišly. Vrácení proběhne bez nutnosti další komunikace s úřadem,“ doplnila Jeckelová.
Policie už dříve potvrdila, že o předčasném odstranění značek nebyla ze strany ŘSD informována. Úsekové měření ukončila až 1. srpna, kdy ministerstvo dopravy vrátilo běžnou rychlost.
„Zaznamenané přestupky bude magistrát posuzovat v širším kontextu,“ uvedla tehdy mluvčí policie Violeta Siřišťová.
Problémovým místem obchvatu Frýdku-Místku se stal most přes řeku Morávku.
