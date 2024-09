Kamení a štěrk blokují úsek D1. Voda prorazila budovanou protipovodňovou bariéru

Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), popsal situaci na 370. kilometru dálnice jako „nejdramatičtější a nejklíčovější bod pro obnovení provozu“.

Povodně přinesly na dálnici velké množství kameniva, šotoliny a dalšího materiálu, který je nutné odstranit, aby bylo možné obnovit bezpečný provoz. Nasazeno bylo velké množství těžké techniky, včetně bagrů, nakladačů a nákladních vozidel.

„Odvezli jsme přibližně 1 500 tun materiálu, který sem řeka Odra nanesla,“ uvedl mluvčí ŘSD.

Přesto však zůstává část úseku stále zatopena a technici se snaží co nejrychleji odčerpat vodu, která se hromadí na dálnici i v prohlubních kolem.

Mosty odolaly

Podle průzkumů statiků jsou mosty na dálnici v pořádku a nebudou představovat potíže pro obnovení provozu. Problémem je ale proud vody, který se na dálnici z okolních polí stále valí.

„Pokud je to voda, která sem ještě proudí v důsledku rozlivu řeky a je možné ji odčerpat, tak problém rychle vyřešíme,“ vysvětlil Rýdl. „Pokud by se ale ukázalo, že řeka Odra během povodně změnila své koryto a teď přímo dotuje zaplavený úsek dálnice, bude nutné přistoupit k výraznějším stavebním opatřením. To by mohlo znamenat další komplikace a odklad obnovení provozu,“ dodal. Podle všeho je však výrazně pravděpodobnější první varianta.

Kdy bude dálnice opět zprovozněna, ale stále není jasné. „Proud vody stále znemožňuje stanovit přesný termín. Dálnice je uzavřena v délce téměř deseti kilometrů, přestože velká část tohoto úseku by mohla být teoreticky průjezdná. Prozatím je však klíčové umožnit volný pohyb techniky potřebné k vyčištění nejpostiženějších míst,“ doplnil mluvčí ŘSD.

Situace na Opavsku a Bruntálsku

Kromě dálnice D1 se povodně dotkly i dalších důležitých dopravních tepen v regionu. Jedním z nejvíce zasažených míst je most na Ratibořské ulici v Opavě, který byl povodní poškozen do té míry, že jej bude nutné demolovat.

„Demolice mostu je naplánována na říjen, do té doby bude přístupný pouze pro pěší. V rámci demolice bude vybudován dočasný náhradní most,“ doplnil plány ŘSD jeho mluvčí.

Dalším vážně poškozeným úsekem je silnice I/45 mezi Krnovem a Bruntálem, která je natolik poničená, že je v současné době neprůjezdná, v pátek dopoledne zde byl povolen pouze vjezd záchranných složek.

Na místě probíhají opravy, řidiči jsou vyzýváni, aby se tomuto úseku zcela vyhnuli.

S omezením pro vozidla do 7,5 tuny je v současnosti průjezdná silnice mezi Ostravou a Hlučínem. Stále zde probíhá zkoumání mostu u Petřkovic, který mohl být povodní narušen.

„Aktuálně došlo k úpravě provozu na silnici I/56 mezi Ostravou a Hlučínem. Most přes Odru je nově průjezdný pro všechny váhové kategorie vozidel, obousměrná doprava jedním jízdním pruhem vede sníženou rychlostí,“ uvedlo odpoledne ŘSD na svém Twitteru.

Stav silnic u sousedů

Povodně zasáhly i silnice v Olomouckém kraji, zejména úsek mezi Javorníkem a obcí Lipová-lázně, kde je povolen průjezd pouze pro záchranné složky a humanitární pomoc. Na této trase probíhají provizorní úpravy, aby bylo alespoň částečně zajištěno projetí. Podobně kritická je i silnice I/44 z Červenohorského sedla na Jeseník, kde je výrazně poškozený povrch.

Policie České republiky rozhodla o zastavení veškeré civilní dopravy na Červenohorském sedle, aby bylo možné efektivně koordinovat pomoc dobrovolníků a zamezit případnému blokování přístupových tras.

„Následky povodní jsou natolik rozsáhlé, že jejich odstranění bude vyžadovat dlouhé týdny až měsíce práce. V některých oblastech, jako je například Jeseník, technicky prakticky přestaly existovat silnice a připravují se provizorní průjezdy alespoň pro záchranné složky. Armáda je na místě nasazena, aby pomohla obnovit alespoň částečnou dopravu a usnadnila koordinaci pomoci v postižených oblastech,“ doplnil Jan Rýdl s tím, že dopravní omezení a uzavírky budou pravděpodobně pokračovat i v nadcházejících týdnech.