Cyklobus z Ostravy pojede o víkendech a svátcích až do Jeseníků

6:04

Nejen cyklisté, ale i pěší turisté mohou o prázdninách využít přímý autobusový spoj z Ostravy do Jeseníků. O víkendech a státních svátcích je v provozu oblíbená linka z Ostravy přes Opavu, Bruntál a Malou Morávku až na Červenohorské sedlo a do Koutů nad Desnou a zpět. První spoj vyjede v sobotu 28. června a jezdit bude až do 31. srpna.