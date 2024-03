Jízda na čtyřkolce skončila pro dva muže na Bruntálsku havárií a zraněním

Nehoda se stala krátce po šestnácté hodině u obce Oborná nedaleko Bruntálu. „Pomoci vyjel pozemní tým z bruntálské základny a vzlétl vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy,“ uvedl krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Zraněni byli dva muži po jízdě na čtyřkolce zakončené pádem. „Čtyřiatřicetiletý muž utrpěl vícečetná vážná poranění, a to v oblasti hrudníku, břicha a páteře. Byl uložen do vakuové matrace, záchranáři mu podali nitrožilně léky a infuzní roztok,“ popsal mluvčí Humpl s tím, že poté vrtulník zraněného přepravil do traumatologického centra ostravské fakultní nemocnice.

„Pacient ve věku pětačtyřiceti let musel být ošetřen se středně závažným poraněním hrudníku,“ připojil Humpl. Toho sanitka převezla na urgentní příjem nemocnice v Krnově. Okolnostmi nehody se zabývají policisté.

Loni v říjnu zemřel muž po nehodě na čtyřkolce na sjezdovce v Novém Jičíně