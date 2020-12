Festival Colours of Ostrava po letošní krizi zase přivítá hvězdné interprety

„Máme velkou radost, i přes roční pauzu způsobenou pandemií koronaviru se nám většinu zahraničních interpretů podařilo domluvit znovu,“ říká Michal Pařízek, šéfredaktor stejnojmenného magazínu

„Díky přesunu se nám povedlo zabookovat například výjimečnou anglickou skupinu I Like Trains, která letos v létě vydala po osmileté pauze nejlepší album své kariéry a v Česku ještě nikdy nevystupovala.“

S novými deskami přijedou také srbští Repetitor, polští psychedelici Lonker See nebo v Londýně usazený umělecký kolektiv Vanishing Twin, pro který bude vystoupení na Colours také českou premiérou.



Tvrdé hlukové plochy s popovými elementy by měla přivézt stále úspěšnější americká formace Health. V Praze již v minulosti předskakovali ikonickým Nine Inch Nails. Připravena je rovněž řada dalších účinkujících, postpunkoví angličtí The Membranes, nizozemští rockeři The Sweet Release of Death a také esa z domácí alternativní scény.

Devatenáctý ročník festivalu Colours of Ostrava je zatím plánován od 14. do 17. července 2021 v unikátní industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic.