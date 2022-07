Jak Killers nechtěli vystoupit a světelný mág dal Colours slevu

„Máme fantastické jméno a berou nás jako festival první ligy. Vystoupení Martina Garrixe se uskutečnilo na jeho přání. Navíc je to umělec, který se k nám chová ze všech umělců nejvstřícněji, dokonce nám jako jediný ze všech vystupujících na Colours snížil cenu. Milujeme jej a je to zlatíčko,“ říká Zlata Holušová, ředitelka Colours of Ostrava.

Colours of Ostrava ani po covidové pauze neztratily svůj specifický charakter. Představují multižánrový fenomén, kde se podobně jako v Ostravě vše zdánlivě kříží páté přes deváté.

Samotný areál, kde se přehlídka koná, festivalu stále skýtá jedno z nejlepších zázemí. Přesto i on se neustále mění. Některé budovy mizí, zmizelo i plynové potrubí, část scén byla přeskupená.

V současnosti se prodávají lístky na následující ročník, který se uskuteční v červenci 2023.

„Žijeme tady a teď, kdo z nás ví, jestli budou příští Colours. Ani já to nevím, i když v to pevně věřím. Když si ale diváci koupí lístky, uděláme vše pro to, aby byly,“ dodává Holušová.

Co se týče letošního ročníku, kromě vrtochů počasí došlo i na programové potíže. Například páteční vystoupení očekávané zpěvačky LP zkrátila zdravotní indispozice a originálně toho využil ledový muž, světový rekordman Wim Hof, který byl jejím nečekaným předskokanem.

„LP měla problémy s hlasivkami. Léčili jsme ji vodíkem, masážemi, snažili se ji dát do kupy, řekla, že to dá, ale ne více než hodinu. Využili jsme Wima Hofa, který to pojal po svém, chodí tady a hoří jasným plamenem,“ komentovala Zlata Holušová nezvyklý páteční exces před jinak zdařilým, leč krátkým vystoupením LP.

„Budou blesky? Nevystoupíme“

Nejednalo se však o největší zákulisní drama festivalu, o to se postarala ještě větší hvězda - The Killers - už ve čtvrtek. Tehdy se přes celou republiky hnaly silné bouřky.

„Největší nebezpečí nad námi viselo s Killers, odmítli vystoupit, jestli budou blesky. Tři minuty před začátkem se rozhodli, že do toho přeci jen půjdou,“ prozradila Zlata Holušová.

Přes všechny nesnáze mají za sebou Colours of Ostrava další zdařilý ročník. Festival si jede svou „ostravskou náturu“. Sazí na novodobější osvědčená jména, která přitáhnou co největší pozornost, a k tomu dodává paletu roztodivných kapel, kultovních, nečekaných, opravdu jedinečných a někdy i patřičně svérázných.

Vedle očekávaných největších show jako The Killers, Twenty One Pilots nebo Martina Garrixe, se „hvězdami“ stávají i interpreti, kteří nejen Ostravu, ale i Evropu vidí vlastně poprvé, což byl případ metalové dívčí kapely z Indonésie Voice of Baceprot nebo autentického zjevení z Konga, kapely Lova Lova hrající s totálním nasazením afropunk, během něhož frontman dělá neuvěřitelné kejkle a představuje domorodý rituál jako autentickou show, kterou nelze v evropských produkcích najít.

Festivalový areál byl večer přeplněný

„Lova Lova k nám přijeli z Konga, což je velice chudý kraj, viděla jsem je v Portugalsku, byla jsem v první řadě a jenom jsem vytřeštěně zírala. Prostě mě to fascinovalo a šla z toho taková energie, tak zvláštní muzika, taková jinakost, že jsme je okamžitě koupili, stejně jako Voice of Baceprot, které zase odrovnaly mé kolegy,“ uvedla Holušová.

Neméně fascinující koncert nabídli v sobotu angličtí Tindersticks, známí například z filmové tvorby. Vystoupili na komornější scéně v Gongu, protože Colours of Ostrava nejsou jen o mase. A davu bylo požehnaně, areál byl ve večerních časech přeplněný a lidé se neustále museli někam prodírat. Naopak odpoledne připomínal letní pláž, kde moře nahradila zmíněná hudební rozmanitost. Lidé různě polehávali, posedávali a jen tak se nechali unášet tím, co zrovna přišlo. Prostě Colours...