Chystá se čističková revoluce, kanalizaci musí natáhnout i obce nad tisíc obyvatel

Dosud se tato povinnost týkala sídel nad dva tisíce obyvatel. „Cílem je dosáhnout dalšího posunu v kvalitě čištění povrchové vody. Nedávné povodně ukázaly, jak zásadní je mít funkční systém čištění vod. Když například vypadne čistírna odpadních vod v Ostravě, má to závažné důsledky včetně mezinárodních,“ řekl k normě ministr zemědělství Marek Výborný.

Jednou z hlavních novinek je zpřísnění požadavků pro menší obce. „Nyní je platná povinnost zajistit napojení veškerých zdrojů splašků na stokovou síť u sídel nad dva tisíce obyvatel. Od roku 2035 má tato povinnost platit také pro velikost aglomerace od jednoho do dvou tisíc ekvivalentních obyvatel,“ popsal mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt.

Obcí od jednoho do dvou tisíc obyvatel je v kraji sedm desítek. Mnoho jich dnes kanalizaci nemá, často kvůli vysoké nákladnosti stavby, což je i příklad Dobratic na Frýdecko-Místecku.

„O výstavbě kanalizace se u nás v minulosti už několikrát uvažovalo. Jsme ale rozlehlá obec, která se skládá z pěti osad, máme celkem dvacet kilometrů obecních komunikací, kanalizace by ale byla ještě delší. Náklady by tak šly do stovek milionů, a to je cena bez čističky,“ uvedl starosta Dobratic Radovan Otipka.

Další komplikací je fakt, že řada domů si už postavila vlastní, domácí čističky, jejichž budování podporuje obec padesátitisícovou dotací.

V nové směrnici jsou ale zároveň definované výjimky, které zmíněnou povinnost plnit nemusí. „Směrnice definuje, kdy je možné upustit od budování centralizovaných stokových soustav a upřednostnit individuální systémy. V zásadě jde o technickou proveditelnost a finanční náročnost,“ podotkl Síbrt.

Potíž může být i v ochotě obyvatel jednotlivých obcí se na novou síť napojit. „My jsme měli projekt na kanalizaci s přislíbenou dotací, mnoho lidí se ale připojit nechtělo. Podmínky dotace tak nebyly splněny a projekt se musel odložit,“ řekla starostka Brantic na Krnovsku Jiřina Heinischová.

Lidé by museli platit stočné

Podle ní by vybudování kanalizace a napojení na čističku v Krnově bylo přínosem. „Kanalizace se ale postaví k hranicím pozemků a zbytek si musí dobudovat lidé sami. Když uvidí, kolik je to bude stát a že budou muset platit i stočné, bude to pro spoustu z nich problém,“ nastínila Heinischová, která doufá, že v případě, pokud EU bude vybudování stokové sítě vyžadovat, zároveň ji podpoří dotacemi. „U nás je odhad ceny přes 200 milionů, pro malou obec je to hodně.“

Směrnice se bude týkat i větších měst. U sídel nad 150 tisíc obyvatel, což se v kraji vztahuje pouze k Ostravě, bude nutné doplnit stávající technologii čištění o terciární a kvartérní stupeň čištění odpadních vod.

„V prosinci jsme zaslali městu Ostrava dopis s žádostí o zajištění Studie intenzifikace biologického stupně Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava. Po jejím zpracování budeme schopni vyčíslit očekávané náklady spojené s požadavky uvedené směrnice,“ informovala mluvčí Ostravských vodovodů a kanalizací Radka Vanková.

Jak budou přesně požadavky napříč krajem vypadat, zatím není jisté. „Česko má třicet měsíců na nastavení pravidel implementace. Jak budou přísná, to uvidíme,“ řekl Síbrt.

24. října 2024