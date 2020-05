Veselí chybí pitná voda, zachraňují ho cisterny. Týdně dovezou až 25 kubíků

Kvůli kritické situaci zde nyní dokonce radnice vydala přísná omezující opatření. Situace by se měla zlepšit ke konci roku, kdy bude dokončen vodovodní přivaděč ze sousedního Dobešova.

Ve Veselí teď platí zákaz používat pitnou vodu z vodovodu k zalévání zeleně, mytí automobilů či napouštění bazénů. Vodu z vodovodu mohou v současnosti místní obyvatelé používat pouze pro osobní spotřebu k pití a hygieně. Přísná opatření zde vyhlásila místní radnice.



„Je to poprvé, co jsme museli ve Veselí takto výrazná omezení vyhlásit. Problémy s nedostatkem vody jsou zde přitom dlouhodobě,“ informoval jednatel Oderské městské společnosti (OMS) Radim Osadník.

Podle jeho slov situaci zhoršila letošní zima bez sněhu a s minimem srážek. „To zapříčinilo pokles zásob spodní vody,“ uvedl Osadník.

Pro obyvatele Veselí jsou stávající omezení novinkou. „Informaci o zákazu jsme roznesli do všech schránek, vyhlásili jsme ji i obecním rozhlasem. Jaké jsou reakce místních, zatím nevím. Řada lidí ale má i vlastní studny, takže může využívat vodu také z nich,“ sdělila předsedkyně osadního výboru Vlasta Machalová. Zdejší zdroj vody přitom podle jejích slov nezásobuje pouze místní obyvatele, ale i farmu společnosti Agro Odersko, kde slouží pro napájení dobytka.

Bez dovážek to zatím nejde

Aby bylo v obci dost vody, šplhají sem do kopce cisterny, které jí nyní musí týdně dovézt až 25 kubíků. „Na jaře a v létě to musíme dělat už několik let. Někdy je třeba zavážet zdroj jednou týdně, v létě, kdy je spotřeba vyšší, i dvakrát do týdne,“ popsal Osadník.

Doplňování místního zdroje cisternami je ale dlouhodobě neudržitelné. „My jako provozovatel vodovodní sítě jsme povinni zabezpečit dostatek pitné vody. V případě výpadku tak musíme zajistit její dovoz, což děláme prostřednictvím Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaK), to je ale poměrně nákladné,“ řekl.

Situaci má definitivně vyřešit stavba vodovodního přivaděče z nedalekého Dobešova. „Bude napojen na tamní zdroj pitné vody, který je dostatečně vydatný pro obě obce. Bude 3,5 kilometru dlouhý, a pokud půjde vše bez problémů, měl by být hotový ještě letos,“ konstatoval Osadník.

Zdroj v Dobešově je dostatečně vydatný

Řešení problému s vodou ve Veselí přitom oderská radnice hledala řadu let. „Poprvé se nedostatek vody ve Veselí objevil někdy před deseti lety. Dlouho jsme zkoušeli najít vodu pomocí vrtů přímo na místě, ale neúspěšně. Pak jsme zjišťovali, jak nejsnáze přivést do Veselí vodu odjinud. Jako ideální řešení se nakonec ukázalo propojení s Dobešovem, který má zdroj dostatečně vydatný, navíc se na stavbu dala sehnat dotace,“ komentoval oderský starosta Libor Helis.

Předpokládané náklady na přivaděč se podle něj pohybují okolo devíti milionů korun. „Zatím jsme ale stavbu nevysoutěžili, takže doufáme, že cena bude ještě nižší,“ podotkl. „Veselí je nyní jediným místem v Moravskoslezském kraji, kam musíme pitnou vodu vozit v cisternách,“ přiblížil celkovou situaci mluvčí SmVaK Marek Síbrt. V minulých letech přitom musel SmVaK řešit nedostatečnou zásobu vody i na jiných místech v kraji. „Byly to zejména beskydské obce na Třinecku a Frenštátsku, kde mají povrchové zdroje, v nichž se občas projeví následky sucha,“ zmínil Síbrt.

V letech 2015 a 2016 zpracoval SmVaK interní plán, jak zajistit dodávky pitné vody v případě období sucha. „Zmapovali jsme místa s lokálními zdroji, kde by mohl hrozit nedostatek vody, a začali jsme postupně řešit, zda je možné je napojit na centrální vodovod,“ dodal Síbrt.

Města a obce, jež jsou připojené na systém Ostravského oblastního vodovodu, totiž takové problémy nemají. „Zásoby vody ve vodních nádržích v Jeseníkách a Beskydech obsahují zásoby pokrývající výrobu SmVaK na čtyři roky,“ naznačil.