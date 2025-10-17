Cihlové pavlačáky Slezské Ostravy z roku 1912 čeká oprava za 60 milionů

  14:04,  aktualizováno  14:04
Tři zchátralé cihlové pavlačové domy v části Slezské Ostravy Hranečník se dočkají obnovy za téměř 60 milionů korun. Financování zajistilo vedení radnice. Trojice roky opuštěných dvoupatrových staveb v Šenovské ulici patří k nejstarším bytovým domům, o které obvod pečuje.
Trojice cihlových pavlačových domů na Šenovské ulici patří mezi vůbec nejstarší...
Trojice cihlových pavlačových domů na Šenovské ulici patří mezi vůbec nejstarší bytové domy, které městský obvod Slezská Ostrava spravuje. | foto: Město Ostrava, Slezská Ostrava

„Postaveny byly okolo roku 1912. Po rekonstrukci tam vznikne 24 bytů, které budou sloužit novým nájemníkům,“ informoval starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

Oprava těchto domů podle něho přispěje k větší atraktivitě celé lokality. „Už se nám podařilo ve spolupráci se soukromníky opravit nedaleké bytové domy v Zárubku. V budoucnu projde proměnou celý Hranečník a věřím, že se stane zajímavým místem k bydlení,“ doplnil starosta.

Obvod vlastní bezmála 1 200 bytů. Momentálně rekonstruuje například tři bytové domy v Koněvově ulici nedaleko zoologické zahrady.

„V tamní Mírové osadě chystáme opravy dalších domů,“ poznamenal Vereš.

Na opravu pavlačových domů v Šenovské ulici radnice obdržela dotaci přes 22 milionů korun ze státního fondu podpory investic. Od státu získá rovněž výhodný úvěr s jednoprocentním úrokem.

Dvě patra po osmi bytech

Všechny tři domy v Šenovské ulici jsou stejné a každý z nich po opravě získá ve dvou patrech 8 bytů. Polovina bude jednopokojová s kuchyňským koutem, další čtyři pak dvoupokojové.

„Domy jsou už několik let vybydleny, lokalita Hranečníku ještě nedávno nebyla nijak atraktivní,“ poznamenal Vereš.

„V budoucnu projede proměnou i celá lokalita Hranečníku a naše zrekonstruované domy na Šenovské přispějí k tomu, že ta lokalita bude vypadat jinak a že se stane slušným místem k bydlení,“ dodal starosta.

