„Postaveny byly okolo roku 1912. Po rekonstrukci tam vznikne 24 bytů, které budou sloužit novým nájemníkům,“ informoval starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.
Oprava těchto domů podle něho přispěje k větší atraktivitě celé lokality. „Už se nám podařilo ve spolupráci se soukromníky opravit nedaleké bytové domy v Zárubku. V budoucnu projde proměnou celý Hranečník a věřím, že se stane zajímavým místem k bydlení,“ doplnil starosta.
Obvod vlastní bezmála 1 200 bytů. Momentálně rekonstruuje například tři bytové domy v Koněvově ulici nedaleko zoologické zahrady.
„V tamní Mírové osadě chystáme opravy dalších domů,“ poznamenal Vereš.
Na opravu pavlačových domů v Šenovské ulici radnice obdržela dotaci přes 22 milionů korun ze státního fondu podpory investic. Od státu získá rovněž výhodný úvěr s jednoprocentním úrokem.
Dvě patra po osmi bytech
Všechny tři domy v Šenovské ulici jsou stejné a každý z nich po opravě získá ve dvou patrech 8 bytů. Polovina bude jednopokojová s kuchyňským koutem, další čtyři pak dvoupokojové.
„Domy jsou už několik let vybydleny, lokalita Hranečníku ještě nedávno nebyla nijak atraktivní,“ poznamenal Vereš.
„V budoucnu projede proměnou i celá lokalita Hranečníku a naše zrekonstruované domy na Šenovské přispějí k tomu, že ta lokalita bude vypadat jinak a že se stane slušným místem k bydlení,“ dodal starosta.
