Nemocní chodí klidně mezi lidi, říká hygienička k nárůstu chřipky

16:32

Počty nakažených chřipkou a jiným respiračním onemocněním v Moravskoslezském kraji stouply na téměř dva tisíce nemocných na sto tisíc obyvatel. To je 27procentní nárůst v porovnání s třetím lednovým týdnem. Nejvíce nakažených je mezi dětmi ve věku do 14 let. Uvádějí to statistiky Krajské hygienické stanice Ostrava.