Epidemie v kraji neustupuje, počty pacientů s chřipkou ještě porostou

„V šestém kalendářním týdnu máme hlášeno šestnáct nových případů chřipky typu A se závažným klinickým průběhem včetně jednoho úmrtí,“ specifikoval mluvčí Krajské hygienické stanice Ostrava Aleš Kotrla. „Většinou se jedná o neočkované pacienty s přidruženými chronickými chorobami.“

Počet nakažených chřipkou a dalšími akutními respiračními nemocemi (ARI) na sto tisíc obyvatel přitom zůstává v kraji na podobné výši jako v předchozím týdnu. „Aktuálně evidujeme dva tisíce padesát čtyři nemocných na sto tisíc obyvatel, což je stále nad epidemickým prahem,“ doplnil Kotrla.

Už třetí týden je podle krajských hygieniků nejvyšší nemocnost na Opavsku, kde se zvýšil počet nakažených o 36 procent a aktuálně mají lékaři v péči 4 646 pacientů na sto tisíc obyvatel.

„Kulminace nemocí ještě nenastala,“ upozornila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Slezské nemocnice Opava Hana Hozová. Podle ní je tedy pravděpodobné, že počty nakažených budou dál lehce stoupat. „V tuto chvíli máme třicet čtyři hospitalizovaných s chřipkou, z toho šest v intenzivní péči,“ dodala.

Nemocnost přesahující dva tisíce případů na sto tisíc obyvatel je také v okresech Bruntál a Nový Jičín. Na Ostravsku je situace příznivější, ale i tady například na Klinice infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) hospitalizovaných přibylo.

„V péči máme zhruba dvacet pacientů, z toho tři na jipce. Většinou jsou to pacienti s těžkým zápalem plic, s nutností napojení na kyslík,“ uvedla primářka kliniky Lenka Petroušová.

Nemocnice omezují návštěvy

Dalších dvanáct pacientů s těžkým průběhem nemoci ošetřují lékaři Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. „Jedenáct z nich jsme museli napojit na umělou plicní ventilaci, přičemž čtyři z nich potřebují i mimotělní podporu,“ upřesnil primář této kliniky Peter Sklienka.

Nejvyšší specifická nemocnost – 5 655 případů na sto tisíc obyvatel – přetrvává v kraji mezi dětmi do pěti let. Více než 40procentní nárůst nemocnosti je ve věkové skupině 15 až 24 let.

S ohledem na probíhající epidemii apelují hygienici na občany s příznaky nemocí, aby byli ohleduplní vůči pacientům v nemocnicích a domovech pro seniory a odložili jejich návštěvu. „Žádáme také nemocné s respiračními příznaky, kteří musejí vyhledat ošetření ve zdravotnickém zařízení, aby v budovách použili ochranu dýchacích cest,“ vyzvali hygienici.

Zástupci některých zdravotnických zařízení, jako Fakultní nemocnice Ostrava, nemocnice v Opavě, Krnově i Karviné-Ráji, kvůli nárůstu onemocnění zakázali či omezili návštěvy.

„K nám do Krnova mohou nejbližší příbuzní jen za dětmi a povolili jsme přítomnost otce či doprovodu u porodu,“ sdělila náměstkyně krnovské nemocnice Marie Žaloudíková. „V omezeném počtu mohou nejbližší příbuzní za pacienty ve vážném zdravotním stavu a za klienty s omezenou svéprávností.“

U všech výjimek podle Žaloudíkové platí povinnost návštěv mít po celou dobu krytá ústa i nos respirátorem. „Osobám s projevy ARI vstup do budovy nepovolíme.“

Příznaky chřipky se podle lékařů objevují náhle. „Obvykle si lidé stěžují na bolest hlavy, kašlou, bolí je v krku, klouby a svaly. Cítí se unavení, slabí a vyčerpaní. Často se přidává vysoká teplota, rýma a někdy pocit dušnosti,“ popsala Hozová. „Nejvíce se viry šíří v uzavřených prostorách a v kolektivu více osob.“

Co se onemocnění koronavirem týče, hygienici zaznamenali v těchto dnech v kraji 59 nakažených. Před týdnem jich bylo 102.