Pondělní chaos na hranicích Slezska. Otevírání provázel informační šum

„Jdu se podívat, jestli už přestaly kontroly na hranicích, jestli se mohu jít podívat na svou matku. Co jsou zavřené hranice, tak si jenom telefonujem,“ řekl krátce předtím, než zjistil, že kontroly na české straně hranice stále trvají. „No co. Trochu jsem to čekal, tak ještě vydržíme,“ dodal po spatření policejní hlídky na mostě.



Návštěva matky tak pro něj stále byla složitou a hlavně drahou záležitostí. Při cestě do Polska problém není, polské kontroly na hranicích skončily už před několika dny. Česká strana ale stále, ze zdravotních důvodů, omezuje příjezd ze Slezského vojvodství. Do republiky tak mohou obyvatelé Slezského vojvodství jen s negativním testem na koronavir.

To mělo v pondělí, podle mnohých Poláků, skončit.

A utvrdil je v tom i tweet maršálka Slezského vojvodství Jakuba Chełstowského, který v neděli před polednem napsal: „Otevření hranice do Čech od 29. 6. je velmi dobrá zpráva pro obyvatele Slezska.“

Dnes se ale hranice ještě neotevřely. „Jsme tady a dokud nedostaneme rozkaz, budeme tady i nadále. A nic takového nám nikdo zatím neřekl,“ pokrčil rameny po dotazu, kdy se budou hlídky z hranice stahovat, policista hlídající hranici na jednom z českotěšínských mostů. A podobně reagovali i jeho kolegové, hlídající s vojáky na dalších přechodech. Na těch už nechyběly ani vtípky na důvěryhodnost vlády a chaos při zavádění a rušení opatření.

Hlídky policistů přechody ještě neopustily

Pondělní chaos na hranici totiž podpořil i ne právě nejšťastněji formulovaným sobotním tweetem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Epidemiologická situace se v sousedním Slezském vojvodství v Polsku výrazně zlepšuje. Plánujeme proto od příštího týdne uvolnit opatření na hranicích. Při návratu z této oblasti tak již nebude nutný negativní test na covid nebo 14denní karanténa,“ napsal ministr.

Podle Poláků tak měly být hranice v pondělí ráno už otevřeny. Na jednotlivých přechodech ale v průběhu dne stále stály hlídky českých policistů.

„Čert ví, jak dlouho tady ještě budeme stát. Už jsem slyšel tolik variant, že dokud neuvidím rozkaz, neuvěřím,“ smál se policista na jednom z hraničních přechodů.

Problémy se týkají hlavně obyvatel Slezského vojvodství. „My jsme prošli normálně, nepotřebovali jsme ani testy. Jsme totiž z Malopolska, tady jsme jen na dovolené, takže se na nás zákazy nevztahují,“ řekla krátce po přechodu hranice, už na území Českého Těšína Marlena Gurna. „Ale šli jsme tady s tím, že už se přes hranici může, takže nás ta kontrola trochu překvapila. Ale bez problémů.“

Poláci ze Slezského vojvodství se otevření hranice dočkají až s půlnocí na úterý.

„Hranice se plně otevřou o pondělní půlnoci,“ prozradila v pondělí odpoledne Zuzana Štíchová, mluvčí ministerstva zahraničí.

„Už aby to bylo. Poláci nám tady hodně chybí. Jak lidsky, tak i ekonomicky,“ komentovala stále uzavřenou hranici prodavačka z obchodu chovatelskými potřebami v Českém Těšíně. „My to přežijem, ale pro obchody na druhé straně hranice to je úplně devastující. Tam jezdí nakupovat hodně Čechů, ti na tom tratí hodně.“

Proč se maršálek Slezského vojvodství ve své zprávě zmýlil není jasné. Jeho mluvčí na dotazy redakce nereagoval. „Netuším, proč to tak řekl,“ přidal se hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.