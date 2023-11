Motorák vykolejil vinou strojvedoucího, mylně čekal jinou kolej, řekla inspekce

Při nehodě nikdo neutrpěl zranění, škoda však přesáhla čtyři miliony korun.

Strojvedoucí byl poměrně nezkušený, k Českým drahám nastoupil teprve v září 2021 jako strojvedoucí v přípravě, potřebnou zkoušku složil na konci dubna 2022.

Po počátečních posuvných jízdách na bohumínském nádraží začal v prosinci 2022, tedy necelé dva měsíce před nehodou, jezdit na regionální trati mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem.

Výjimečný poslední noční vlak

Posledním nočním motorákem vyjel z Frýdku-Místku v úterý 7. února ve 23:12 hodin s průvodčí a třemi cestujícími, z nichž dva vystoupili na zastávkách na trase.

K českotěšínskému nádraží dorazil vlak přibližně deset minut před půlnocí. A tam se stala osudová chyba. „Chování strojvedoucího vlaku bylo negativně ovlivněno jeho mylnou, ničím nepodloženou domněnkou, že s vlakem bude vjíždět na staniční kolej č. 6,“ uvádějí drážní inspektoři v závěrečné zprávě.

Vždy totiž vjížděl na tuto kolej, jednou pak na vedlejší, nikdy však dosud neřídil poslední vlak od Frýdku. Tyto spoje totiž většinou z provozních důvodů většinou vjížděly na staniční kolej č. 238.

Brzdit začal pozdě

Ačkoliv to popíral, tak zkušenější strojvedoucí, kteří ho s touto tratí seznamovali, uvedli, že mu rozhodně neříkali, že vlaky od Frýdku-Místku zajíždějí jen na jím zmiňovanou kolej č. 6. Naopak jsou přesvědčeni, že na základě svých znalostí ho informovali o častém využití jiné koleje pro noční spoj.

Podle inspektorů strojvedoucí dostatečně nesledoval návěstidla a rovněž pozdě zpozoroval, že se ocitl na jiné koleji, než se domníval. Když použil rychlobrzdu, bylo už pozdě. Vlak narazil na konci koleje do zarážedla a vykolejil.

Závěrečná zpráva upozorňuje na několik organizačních nedostatků. Například se inspektoři podivovali, proč tento spoj nezajížděl na kolej 238 stále, když to bylo výhodnější jak pro dráhu, tak pro cestující, kteří odtud nemuseli do podchodu. To však souvislost s mimořádnou událostí nemělo.