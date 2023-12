Ve vlacích končí slevy Českých drah, In Karty v kraji nepůjde použít

„In Kartu jako takovou s produkty In 25 a In 50 nebude možné od 10. prosince na území kraje využívat. Tyto slevy nebudou platit,“ přiblížil podle všeho největší změnu od nadcházejících jízdních řádů na tiskové konferenci zaměřené na tarify pro rok 2025 jednatel společnosti Kodis Aleš Stejskal.

Slevové karty In 25 a In 50 znamenající stejně velkou slevu na jízdném si mohou cestující i nadále u Českých drah kupovat, využitelné ale budou jen na cesty mimo region. Finančně by pro cestující využívající kartu In 25 mělo být zhruba stejně nákladné cestování s krajskou ODISkou, majitelé karet In 50 budou mít cestování s ODISkou ve výsledku dražší.

„Výjimkou bude slevová karta národního dopravce In 100 a další celosíťové a mezinárodní jízdenky, jejich platnost zůstává zachována,“ doplnil Aleš Stejskal.

Slevy ČD snižují příjmy kraje

Důvodem zrušení možnosti využívání In Karet je způsob financování železniční dopravy v kraji. Její provoz plně hradí krajský úřad a příjem z jízdného jde do jeho rozpočtu. Slevy poskytované Českými drahami na In Karty by tak snižovaly příjmy kraje, platby za pořízení In Karet si navíc nechávají České dráhy. Na meziměstskou dopravu v regionu přitom kraj doplácí stovky milionů korun ročně.

Samotné jízdné má zůstat ve stejné cenové hladině. „Rozsah příměstské dopravy ani tarify by se měnit neměly, občané už mají celkem dost zdražování, takže si toto další nemůžeme dovolit,“ konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka. „Výjimkou bude posílení několika spojů, které si vyžádal velký zájem studentů, například mezi Frýdkem-Místkem a Třincem nebo ve směru na Brušperk.“

S novým jízdním řádem vyjede na koleje v kraji celkem pět nových jednotek RegioPanter, které budou zajišťovat spojení hlavně mezi Českým Těšínem, Ostravou a Hranicemi na Moravě.

„Celkem bude v novém jízdním řádu nízkopodlažními vozidly zajištěno přes 70 procent dopravních výkonů. Připojení k internetu prostřednictvím sítě wi-fi bude zajištěno v 90 procentech objednávaných vlaků,“ doplnil Podstawka. „Prodejní terminály jízdného cestujícím usnadní odbavení, které je možné provést po nástupu do vlaku.“

Zvýhodnění pro platební karty

Rovněž pokračuje tlak kraje na co největší využívání ODISek, případně platby bankovními kartami. „Bezhotovostní platby jsou podle nás důležité. Jednak je manipulace s penězi značně nehygienická, navíc zdržuje. Než řidič vydá drobné a podobně, trvá to dlouho,“ vysvětloval důvody pro upřednostňování bezhotovostních plateb jednatel společnosti Kodis.

Platby kartou, ať už jakoukoliv, jsou proto výrazně zvýhodněny. Zatímco pro elektronickou platbu platí v současnosti nástupní sazba deset korun a za každý další ujetý kilometr platí cestující 1,50 koruny, v případě platby v hotovosti je nástupní sazba 18 korun a za každý ujetý kilometr se platí 1,70.

Počet cestujících přepravených meziměstskou dopravou v regionu se v posledních měsících vrátil na předcovidová čísla.

Od platnosti nového jízdního řádu si budou muset cestující dát pozor na některé změny vynucené modernizací havířovského nádraží. „Ve většině případů bude přerušeno propojení linek S9 a S2 v Ostravě-Svinově. Naopak nově o víkendech budou provázány linky S1 (Opava – Ostrava-Svinov) a S9 (Ostrava-Svinov – Český Těšín),“ sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.