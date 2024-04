Proti černému kašli lékaři očkují jen těhotné, ostatní si musejí počkat

V tuto chvíli hygienici na severu Moravy a ve Slezsku evidují 512 nemocných, z toho nejvíce, 144 nakažených ve Frýdku-Místku, 108 v Karviné a 105 v Ostravě.

„Nejvíce nemocných, a to 188, zůstává mezi teenagery od patnácti do devatenácti let. Druhou nejpočetnější skupinou jsou děti od deseti do čtrnácti let – lékařskou péči vyhledalo osmdesát pět,“ uvedl mluvčí Krajské hygienické stanice v Ostravě Aleš Kotrla.

Čtrnáct nakažených dávivým kašlem je i mezi kojenci do jednoho roku. Situace je o to znepokojivější, že právě oni patří k těm, kterým hrozí těžký průběh infekce i úmrtí.

Černý kašel Bakteriální, vysoce infekční onemocnění dýchací soustavy. Šíří se kapénkami ve vzduchu. Nejčastěji se projevuje záchvaty kokrhavého, dávivého a zajíkavého kašle, které trvají řadu týdnů. Mnohdy je nemoc spojena i se zvracením, úbytkem váhy nebo celkovým vyčerpáním. Léčí se antibiotiky, nejlépe hned v raném stadiu onemocnění ještě před výskytem záchvatů.

„Je proto velice důležité novorozence, kteří ještě nemohli být očkováni, před nákazou chránit. Nejlépe přeočkováním těhotných i celé rodiny, která bude s dítětem v kontaktu,“ vyzvala epidemioložka Státního zdravotního ústavu Praha Kateřina Fabiánová.

Ta předpokládá, že by v Česku letos mohlo černým kašlem onemocnět až osm tisíc lidí. Příchod teplého počasí podle ní infekci nezastaví.

Vakcíny očkování těhotných proti černému kašli na trhu jsou, není jich ale mnoho. „Pro tento účel distribuujeme k praktickým lékařům, gynekologům i do nemocnic část zásoby Adacelu a Adacelu Polio s tím, že maximální počet na jednu ordinaci či lékaře je pět dávek,“ sdělil Martin Nesrsta z distribuční společnosti Avenier, která dodává vakcíny.

Ostatní zájemci musí čekat. „Pro běžná očkování dospělých teď vakcíny proti černému kašli nedistribuujeme, protože v Česku nejsou dostupné. Do konce dubna by mělo dorazit třicet tisíc dávek vakcíny Adacel. Zatím ale čekáme na potvrzení data dodání,“ doplnil Nesrsta.