Nakažených chřipkou v kraji ubývá, černého kašle je však stále více

Počty nemocných narůstají poměrně rychle. „Zatímco v lednu jsme v kraji měli jen deset nakažených, v únoru jich bylo třicet čtyři, tedy stejný počet jako za posledních deset dnů,“ řekla vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Ostrava Vera Vrábliková.

Upozornila, že loni v březnu neměli žádného pacienta s touto nemocí. „Za celý rok 2023 jich bylo čtrnáct. Je to zhruba pětkrát méně, než kolik je nakažených od začátku roku dosud,“ zmínila.

Nejčastěji jsou podle Vráblikové nemocné děti, které se poměrně často nakazí od rodičů nebo rodinných příslušníků. „U pěti nemocných kojenců, což je nejrizikovější skupina nakažených, jsme ve třech případech prokázali zdroj nemoci právě v rodině,“ potvrdila epidemioložka.

Nejvíce pacientů v posledních deseti dnech, a to šestnáct, je mezi dětmi do devatenácti let, sedm z nich je teenagerů. Dvanáct nakažených hygienici zaznamenali ve věkové skupině 45 až 55 let.

Jednou z příčin šíření černého kašle je podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové ze Státního zdravotního ústavu nízká proočkovanost, byť je očkování proti černému kašli v dětství povinné a hradí je stát.

Vakcína má podle ní omezenou dobu působení, a to čtyři až dvanáct let. V dospělosti je třeba nechat se přeočkovat. Termíny vakcinace si ale lidé musí hlídat sami.

Vakcín se nedostává

Jak upozornil Martin Nesrsta ze společnosti Avenier, která je největším distributorem očkovacích látek do ordinací lékařů v Česku, očkovacích látek v kraji je nedostatek.

Podle aktuálních informací od výrobce vakcíny by měla být nová zásoba k dispozici nejdříve v horizontu jednoho až dvou měsíců.

Počet chřipek a dalších respiračních nemocí v kraji ubývá. „Nemocnost v porovnání s předchozím týdnem klesla o dvacet procent,“ sdělil mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Počet nakažených koronavirem se snížil ze sedmnácti na devět případů.