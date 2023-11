Tak takhle ne! Kopřivnice nechala do centra navézt harampádí od popelnic

Starý nábytek, chladnička, televizory, pneumatiky, to vše je k vidění na pódiu poblíž kopřivnického kulturního domu. Kvůli kampani přestaly místní technické služby Slumeko odvážet objemné věci odložené u kontejnerů.

„Doposud jsme to dělali pravidelně a obávám se, že si na to lidé zvykli. Že si řekli, klidně ten koberec ke kontejnerům vyhodím, stejně to Slumeko odveze,“ přiblížil místostarosta Stanislav Šimíček, který má v gesci komunální služby.

Na místech ve městě, kde se hromadilo nejvíce velkoobjemového odpadu, pak nechala radnice umístit informační cedule, že takto to vypadat nemá. „Nakonec jsme všechny ty věci převezli do nově opraveného centra, kde to udělalo velký kontrast s okolím zářícím novotou,“ uvedl Šimíček.

Na sociálních sítích vyvolal krok radnice značnou odezvu. Od negativních reakcí typu: „Až bude chtít město upozornit na neuklízení psích exkrementů, udělá také výstavu?“ až po kladné ohlasy, kdy lidé popisovali, že jim samotným podobné skládky vadí a často nevědí, jak prokázat viníka, i když tuší, kdo věci ke kontejnerům odložil.

„Ukázat na někoho prstem nebo chytit někoho přímo při činu je těžké. Spíše jsme chtěli, aby si lidé uvědomili, že takhle ne,“ uvedl místostarosta s tím, že městská společnost Slumeko nabízí za symbolické ceny přistavení malé dodávky či velkoobjemového kontejneru, ve městě navíc funguje i sběrný dvůr.

„Je to možná kontroverzní nápad, jsme ale rádi, že se o problematice začalo diskutovat. Snad černých skládek ve městě ubude,“ uzavřel Šimíček s tím, že městskou kasu stojí odvoz velkoobjemového odpadu od kontejnerů každý rok 150 tisíc korun.