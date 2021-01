Na Černé louce v Ostravě finišuje stavba obřího očkovacího centra

„V tuto chvíli je hotová hrubá stavba, jsou připravena očkovací místa, zázemí pro personál. Zbývá navézt část mobiliáře, výpočetní techniku a podobně,“ popsal stav příprav očkovacího centra ostravský primátor Tomáš Macura.



Očkovací centrum vzniká v prostorách největšího sálu pavilonu A ostravského výstaviště Černá louka. Ten nabízí očkovaným hned několik výhod.



Pavilon je z nedaleké tramvajové zastávky Výstaviště poměrně snadno dostupný městskou hromadnou dopravou, samotný areál Výstaviště je pak v současnosti využíván jako jedno z největších parkovišť v centru Ostravy. Přijet na očkování automobilem by díky tomu také neměl být problém.

První pacienty by mohlo centrum přivítat v půlce února. „Do deseti dnů by mělo být vše hotovo, od poloviny února bychom měli být připraveni na zkušební provoz,“ představil plány na zahájení provozu ostravský primátor. „V rámci zkušebního provozu by se zde měli očkovat hlavně příslušníci integrovaného záchranného systému, ostrý provoz pro veřejnost by mohl být spuštěn v okamžiku, kdy bude dostatek vakcín.“



Kdy se tak stane, zatím není jasné, zahájení očkování široké veřejnosti bude záviset na tom, kdy se vládě podaří zajistit dostatek vakcín.

Očkovací centrum na Černé louce je společným projektem ostravského magistrátu, krajského úřadu, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty ostravské univerzity.

Až 1800 očkovaných denně

Kapacita centra by mohla dosáhnout až 1 800 lidí denně, očkovat by se zde mělo na osmnácti místech. Pro každého příchozího jsou v největší výstavní hale Výstaviště připraveny židle stojící ve velkých rozestupech, na nich budou lidé čekat, až budou vyvoláni do jedné z osmnácti kójí, v nichž se bude očkovat.

„Nad tím vším bude mít odborný patronát personál fakultní nemocnice, která bude zajišťovat i odbornou stránku projektu,“ doplnil další detaily Tomáš Macura. „Primárně je centrum určeno pro obyvatele Ostravy, ale nebráníme se, aby se tady očkovali i lidé odjinud. Nemá příliš cenu stavět očkovací centra i v menších místech,“ upřesnil.

Stavba jednotlivých oddělených kójí stála podle primátora řádově 200 tisíc korun, na další vybavení se počítá s náklady okolo jednoho milionu korun.

„S krajem jsme se dohodli, že se o náklady podělíme, budeme rádi, kdyby se nějaké peníze našly i jinde,“ popsal financování stavby Macura.

V centru by mohlo při plném zatížení pracovat zhruba sedmdesát lidí. „Když nebudeme počítat osobní náklady, tak by provoz centra mohl měsíčně vyjít na zhruba 350 tisíc korun. Do toho jsou započítány například výdaje za nájem, otop nebo energie. Náklady na personál by mohly být hrazeny ze zdrojů zdravotního pojištění,“ dokončil ostravský primátor.