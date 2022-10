Černá kostka v Ostravě změnila podobu i využití. Podívejte se jako první

„Kdysi se připravovalo jen sídlo nové vědecké knihovny, nyní jde také o digitální centrum, které bude krajskou vlajkovou lodí nejen v rámci republiky, ale i v celé Evropě,“ konstatoval krajský náměstek Curylo (KDU-ČSL).

Černá kostka prý může přilákat nejen nové investice, ale region také notně posune v zavádění nejmodernějších technologií. „Bude to takový CML našeho kraje,“ s úsměvem Curylo zmínil centrální mozek lidstva z někdejšího populárního seriálu Návštěvníci.

Podrobnosti nové podoby i náplně projektu se krajští zastupitelé dozvěděli na posledním jednání, vedení kraje nastínilo i předpokládané nákladné financování.

Stavba budovy a vybavení vnitřního zařízení včetně technologií má přijít na 2,6 miliardy korun.

Jako nezbytná se proto jeví evropská dotace zhruba 1,65 miliardy korun z programu určeného regionům s blížícím se ukončením těžby uhlí. Sto padesát milionů korun už jako příspěvek schválila Ostrava a kraj chce ze svého rozpočtu, z prostředků ministerstva kultury a případně i z jiných zdrojů doplatit zbylých přibližně 800 milionů.

„O udělení evropské dotace se neobávám, dosud hodnocením procházíme bez problémů,“ podotkl Curylo.

Letos v prosinci by podle předběžného harmonogramu měla Černá kostka získat stavební povolení, ve stejném období chce kraj podat žádost o evropskou dotaci.

Zahájení provozu v roce 2026

V prvním pololetí příštího roku se počítá s přeložkami sítí a vybudováním příjezdové cesty, do poloviny roku 2023 pak kraj chce mít jasno o zhotoviteli a stavět by se mohlo začít už na konci roku.

Stavba má skončit v roce 2025 a plný provoz by pak byl zahájen v roce 2026. I ten však ročně přijde nejméně na sto milionů korun.

Černá kostka podle návrhu architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře bude mít dvě podzemní a osm nadzemních pater. V nejnižším vznikne parkoviště, stejně tak budou automobily stát i v okolí budovy. „Níže budou hlučnější provozy, výše už tišší, vědečtější,“ podotkl náměstek Curylo.

Uvnitř spočinou nejen tisíce svazků vědecké knihovny, ale například několik digitálních pracovišť, kavárny, noční studovna, 3D tiskárny, knižní skenery nebo výukové roboty s možností rychlých vzdálených přístupů k elektronickým informačním databázím.

Zastupitel: Jako okultní symbol

Budova bude napájena zejména pomocí tepelných čerpadel, na střeše se počítá se solárními panely a odpočinkovou terasou.

Prezentaci Černé kostky nepodpořil nezávislý zastupitel Marek Vysocký, dříve z SPD. „Možná vás to trochu pobaví, ale černá kostka je známý okultní symbol. U této symboliky je obvyklé, že se nejprve vystaví forma a pak se vymýšlí obsah, tedy přesně jako to nyní udělal pan náměstek,“ vysvětlil svůj nesouhlas s tím, že podobně jako Curylo prý jedná i Evropská unie.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) v reakci uvedl, že on by rozhodně ubral těchto ne úplně adekvátních připomínek. „Doporučuji vám zajít do Státní vědecké knihovny v Praze, jestli víte, kde stojí, ať vidíte, že nechystáme žádnou okultní kostku, ale prostředí, kde se mohou setkávat veřejnost, lidé z firem, studenti i vědci,“ konstatoval Vondrák.