Stále málo, ale snad oživení. Moravskoslezským městům přibývají bytové projekty

11:46, aktualizováno 11:46

Nových bytů v Moravskoslezském kraji v minulých letech příliš nepřibylo. Ve srovnání s dalšími podobnými regiony patří zdejší čísla spíše k těm slabším. To by se mohlo změnit, protože několik měst už oznámilo projekty, díky kterým by bytů mohlo přibýt.