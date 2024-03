Konec realitní krize. Ceny bytů znovu rostou, kupují zatím hlavně investoři

Loni se metr čtvereční bytové plochy v Ostravě prodával v průměru za 45 397 korun. Je to o čtyři tisíce korun za metr více než v roce 2022, kdy se realitní trh téměř zastavil a ceny začaly klesat, a jen o tisíc korun za metr méně, než byl průměr v roce 2021, kdy ceny bytů v regionu dosáhly svého vrcholu.

„Zažili jsme nebývalé dlouhé období růstu, které trvalo už někdy od roku 2011 a v době covidu nastalo na trhu s nemovitostmi úplné šílenství, ceny bytů tehdy letěly raketově nahoru. Zpomalení přišlo v roce 2022 se začátkem války na Ukrajině. Podepsal se na něm růst úrokových sazeb, kdy se hypotéky pohybovaly někde mezi šesti až sedmi procenty, což byla velká brzda, dále pak inflace a růst cen stavebních materiálů,“ shrnul vývoj situace na trhu Michal Pitucha, ředitel společnosti BO! reality a finance.

„Ještě první polovina loňského roku byla slabší, ale někdy v září, v srpnu se to začalo lámat k lepšímu, nastalo určité oživení a letos už se trh rozhýbává znatelně více,“ doplnil Pitucha s tím, že k tomu přispělo zejména snižování sazeb hypoték. „Ceny bytů zase rostou a v nabídce jich je čím dál méně. Ještě v půlce loňského roku si mohli kupci poměrně dobře vybírat, teď už je to horší,“ popsal.

Výhodnější hypotéky i optimismus

„U nemovitostí, které byly ještě na konci roku prakticky bez zájmu, jsme měli během ledna velký počet prohlídek a spousta bytů se rychle rezervovala,“ přiblížil Ondřej Veselý, ředitel 1. opavské realitky.

Podle jeho slov stojí za změnou na trhu kromě snižování sazby hypoték celkové zlepšení ekonomické situace a optimistické výhledy do budoucna.

„Mezi lidmi je spousta volných peněz a teď, když se čeká, že budou klesat úroky spořicích účtů a dluhopisů, volí konzervativnější způsob, jak je uložit, tedy do nemovitostí,“ nastínil Veselý.

„Zatím tak nakupují hlavně investoři, kteří vycítili, že pokles cen bytů, o němž se často mluvilo, se konat nebude a že naopak ceny zase porostou,“ doplnil.

„Říká se tomu zadržená poptávka. Když byla vysoká inflace a drahé energie, lidé raději peníze drželi. Teď, když se to zlepšuje, se dá čekat, že je budou utrácet. Může začít další boom,“ podotkl Pitucha.

Na Opavsku byl podobě jako v Ostravě pokles cen bytů v předchozích dvou letech spíše mírný. „Nyní zase rostou a dá se předpokládat, že se brzy vyšplhají na úroveň maxima z doby před krizí,“ odhadl Ondřej Veselý.

Od podzimu ožívá i realitní trh na Frýdecko-Místecku. „Na prohlídkách zaznamenáváme větší množství zájemců o koupi, než tomu bylo zvykem v posledních dvou letech,“ informoval obchodní ředitel Kurko Reality Richard Kurko.

Určitá nejistota na trhu přetrvává

„Ještě před rokem se prodával byt ve Frýdku-Místku v průměru čtyři měsíce a k tomu se často vyjednávalo o možné slevě, letos máme u bytů většinou kupce již do jednoho měsíce od spuštění do nabídky, někdy i rychleji, a poté se již řeší pouze způsob financování a tok peněz,“ uvedl Kurko.

Poznamenal, že už během letoška se ceny začínají zvedat. „Ještě v lednu jsme měli v nabídce byty v původním stavu o velikosti 3+1 s výměrou 72 metrů v cenách od 2,7 milionu korun mimo sídliště. Dnes se již takový byt pohybuje těsně pod hranicí tří milionů,“ upřesnil Kurko.

„Celkově loni vzrostly v Česku prodeje nemovitostí o devět procent, přičemž Moravskoslezský kraj patří k lokalitám s výraznějším růstem,“ uvedl marketingový ředitel Reality.iDNES.cz Jiří Knechtl. „Realitní bublina je ale z našeho pohledu stále ve vzduchu. Až letos a příští rok se skutečně začnou refinancovat hypotéky z let 2019 až 2020, jež byly pod dvě procenta, a nikdo neví, co přesně to s trhem udělá.“