Vyšlo to najevo při veřejném projednání záměru v kulturním domě v Hrabové. „Firma má linku prakticky postavenou, přestože je teprve ve schvalovacím procesu. Vypadá to, jako by čekala, že schválení bude pouhá formalita,“ řekl starosta Hrabové Milan Slíva.
Záměr navýšení výroby o 40 procent zkoumá krajský úřad v rámci procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).
|
Nesmrdíme, ohradila se firma, kterou studie označila za zdroj zápachu v Ostravě
Především kvůli obavě ze zhoršení problému se zápachem, na který si obyvatelé stěžují osm let, se proti navýšení výroby staví město Ostrava, obvody Jih, Nová Bělá a právě Hrabová. Obytné domy tam stojí kousek od průmyslové zóny.
Firma se k zápachu nehlásí, přestože podle vědců z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pochází především z jejích provozů. Argumentuje i vlastním měřením.
|
Lidi z jižních částí Ostravy trápí zápach, unikátní výzkum odhalil jeho původce
Zástupce Bremba redakci potvrdil, že firma už má v Hrabové dvě nové tavicí pece. „Nové technologie skutečně byly nakoupeny, nicméně nejsou v provozu. Jejich pořízení vyžadovalo dlouhou přípravu,“ vysvětloval Tomáš Sedláček.
Firma údajně nečekala, že záměr bude podléhat procesu EIA. „Očekávali jsme povolení ve zjišťovacím řízení,“ dodal. Ujistil, že zařízení nebude spuštěno dříve, než projekt schválí úřady.
|
Zápach je stresor. Záchyt vzorků připomíná lovení ducha, líčí expert
Podle náměstka primátora Ostravy Aleše Boháče nebudí přístup firmy důvěru. „Marně se snažíme domluvit prohlídku jejich areálu. Asi mají co skrývat,“ řekl Boháč.
Potvrdil to starosta Hrabové, který také připomenul, že Brembo nepovolilo uvnitř závodu ani zápachové měření. Hejtmanství vydá podle mluvčí Nikoly Birklenové stanovisko k rozšíření výroby zřejmě v březnu.