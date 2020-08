Nejde elektřina, ale nájemníci se vracejí, říká místostarosta Bohumína

Kolik lidí žilo v bytě, který v sobotu večer zasáhl tragický požár?

Žili tam čtyři lidé tří generací. Poslední dva týdny tam s nimi navíc bydlel mladík, který čekal na licitaci bytu. V době tragické události ale v bytě byli další lidé, konala se tam totiž nějaká oslava.

Jedenáct účastníků této oslavy přišlo o život. Obyvatelé dalších bytů pak dočasně přišli o střechu nad hlavou. Kolik jich je vlastně v tomto výškovém domě hlášeno?

Žije tam 122 nájemníků v šedesáti bytech.

Místostarosta Bohumína Igor Bruzl (3. 10. 2016)

V sobotu večer jste evakuovaným lidem nabídli možnost přespat ve vašich městských zařízeních. Kolik z nich toho využilo?

Dva lidé. O zbytek se postarali jejich známí nebo rodinní příslušníci. Máme zprávy, že ti dva budou potřebovat zajistit nocleh i dnes (rozhovor vznikal v neděli – pozn. aut.). S dalšími rodinami jsme v kontaktu.

Kdy se mohou nájemníci vracet do svých bytů?

Tuto možnost mají už od nedělního odpoledne. Nicméně je tam řada problémů. Například je velmi pravděpodobné, že v bytech v požárem zasaženém domě v příštích dvou, možná třech dnech nepůjde elektřina. Je to úplně prolité přes rozvody. Voda pak samozřejmě poškodila i byty samotné. Prostě bude nějakou dobu trvat, než se komfort bydlení podaří vrátit do stavu před požárem. Přesto se už někteří lidé rozhodli v domě zůstat.

Co dalšího teď pro obyvatele věžáku můžete jako město dělat?

Zřídili jsme krizové centrum pro lidi z toho domu, nachází se hned vedle. Tamní nájemníci také mohou využít krizovou linku 731 531 731, kde se jim budou věnovat naši lidé. Zároveň registrujeme, že nám je z různých stran nabízena pomoc, ať už finanční, nebo jiná. My jsme za to samozřejmě vděční, ale ještě v tuto chvíli nevíme, jaký je rozsah škod a co nájemníci budou konkrétně potřebovat. To vše postupně zjišťujeme a pak zareagujeme.

Požár panelového domu na ulici Mírová v Bohumíně na Karvinsku, kde zahynulo 11 lidí. Hořelo v 11 patře. Jednalo se o žhářský útok (8. srpna 2020).

Jste s nájemníky v pravidelném kontaktu. V jakém jsou psychickém stavu?

Musím říct, že jsem rád, že v našem krizovém centru máme odborníky, kteří se zabývají psychologickou pomocí. Někteří obyvatelé domu na tom momentálně nejsou dobře.