V Bohumíně staví další ochranu proti povodním, půjdou do ní stamiliony

V Pudlově aktuálně vzniká tři kilometry dlouhá hráz proti velké vodě. Ještě na konci minulého roku však nebylo jasné, zda bude vláda projekt financovat i nadále. „Byla nám písemně potvrzena dotace ministerstva zemědělství ve výši 300 milionů korun, které budou rozloženy do tří let. Stavební práce by měly být ukončeny v roce 2026,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Projekt bude letos pokračovat v úseku podél Odry k Antošovické lávce, poslední část výstavby se bude týkat provázání do železničního náspu trati Bohumín-Chalupki.

Na začátku dubna odstartují práce na zhruba 300 metrů dlouhém úseku dálnice na pomezí Pudlova a Starého Bohumína, kde se bude navyšovat železobetonová zeď proti vodě po obou stranách vozovky o 50 až 80 centimetrů.

„Součástí stavby je úprava a zprovoznění stavidla, vyčištění odvodňovacího příkopu, oprava vnitřních odpadů odvodnění dálnice zdí odpadu a oplocení části dálnice,“ okomentoval člen týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Povodí Odry plánuje také vylepšit ochranu Nové Vsi, kudy protéká potok Lutyňka a již v současnosti může ohrozit i desetiletá voda. „Na místě vznikne řízený přeliv, nová hráz a retenční prostor pro zachytávání vody, který by měl pojmout až 40 tisíc kubíků vody,“ dodal místostarosta Bohumína Lumír Macura s tím, že projekt vyjde asi na 20 milionů korun.