První historické kolo renovoval ve třinácti letech, teď unikáty vystavuje

„Začalo to tak, že se můj taťka rozhodl zrenovovat staré auto, které si jako student koupil, a já, protože je mi velkým vzorem a snažím se jít v jeho šlépějích, jsem chtěl taky něco renovovat. Ve třinácti letech ale řidičák nemáte, a tak jako nejschůdnější cesta jevilo opravit staré kolo, které se mi díky jednomu kamarádovi podařilo sehnat,“ vypráví Petr Šimpach.

Šlo o bicykl vyrobený někdy v rozmezí 30. až 50. let minulého století, který dnes vítá u vchodu návštěvníky bíloveckého muzea. „Ze sběratelského hlediska nemá větší význam, pro mne je to ale srdcová záležitost. I kvůli tomu, že jsem na něm s kamarádem kdysi absolvoval cestu z Brna do Lednice,“ pokračuje Šimpach.

„Jezdí se na něm celkem příjemně, ale je to jedno z mála kol z mé sbírky, na kterém se dá jezdit,“ vysvětluje Šimpach. „Snažím se totiž co nejvíce zachovat autentický ráz kola a nechávám i původní pláště, které jsou často zteřelé, nemohu si tedy dovolit nafouknout je natolik, aby popraskaly.“

V počátcích mu se svými zkušenostmi pomáhal jeho otec, další potřebné informace si hledal na internetu. „Když se mi podařilo sehnat další původní kolo, přemýšlel jsem, jakou jít cestou. Zda jej renovovat, nebo pouze restaurovat a jen zakonzervovat jeho stávající stav,“ popisuje student.

Ve facebookové skupině zabývající se opravami mu pak odpověděl Andrej Fortis ze Slovenska, který má s renovací historických kol dlouholeté zkušenosti. „Ten mne pak vedl a učil, jak restaurovat,“ pokračuje Petr Šimpach.

Starý bicykl už dnes není snadné sehnat

Bicykly shání přes inzeráty, hodně mu přitom nahrála covidová omezení, kdy měl dost času na jejich shánění. „Když se objeví inzerát se zajímavým kolem, je potřeba rychle reagovat, protože jinak je hned pryč,“ podotýká. „Už když jsem začínal, lidé začali tušit, že ty kola mají nějakou hodnotu, s postupem času jejich cena šplhá nahoru a už se nestává, že by se mi podařilo sehnat slušné kolo za nějaký nízký peníz,“ dodává.

Dnes má ve své sbírce už čtrnáct historických kousků, většina z nich je až do konce února k vidění na výstavě v podkroví bíloveckého městského muzea. „Těžko říct, které bych označil za největší unikát, snažím se, aby každé kolo, které mám, bylo něčím zajímavé. Nejvíce si ale zřejmě cením tandemu Eska, které vystavuji ještě v předrenovačním stavu, to je velká rarita, stejně jako německé kolo AGB Super Elastic, což je poměrně vzácné kolo, které je navíc zajímavé i tím, že bylo původně prodáno tady poblíž v Suchdolu nad Odrou,“ přibližuje Petr Šimpach.

Výstavu doplňují historická kola, které zapůjčili členové ostravských spolků Moravan a Elegant a přátelé mladého sběratele, kteří se tomuto koníčku také věnují. „Celkem jde o tři desítky exponátů, každý je opatřen zajímavými informacemi. Byl bych rád, kdyby i lidé, kteří se historickými koly nezabývají, z výstavy odcházeli s pocitem, že viděli zajímavé unikáty, a aby si uvědomili i to, jak se vyvíjela historie jejich výroby. Vždyť v Čechách jsme byli v 30. letech minulého století schopni produkovat kola s přehazovačkou, kola odpružená i jinak technicky na výši. Jenže po roce 1948 jsme o tento náskok přišli a v 90. letech jsme začínali zase od začátku,“ uzavírá student maturitního ročníku Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.