Bezplatná MHD či zoo pro uprchlíky z Ukrajiny v Ostravě od října skončí

Už v srpnu skončily i bezplatné služby zajišťování úředně ověřených překladů dokumentů týkajících se vzdělání uprchlíků pro následný proces nostrifikace, tedy úředního uznání platnosti dokumentů, například o vzdělání a profesních nadstavbách, které uprchlíci získali v zahraničí.

„Ukrajinským uprchlíkům budeme rozhodně pomáhat i nadále, a to především při zajišťování adekvátního bydlení, zaměstnání, jazykových a vzdělávacích kurzů, včetně školní výuky pro děti a nabídky volnočasových aktivit, do kterých by se chtěly zapojit děti, ale i dospělí. Stojíme o to, aby se u nás cítili dobře a alespoň někteří z nich se rozhodli u nás zůstat natrvalo,“ konstatoval primátor města Tomáš Macura.

„Po půl roce trvání různých nadstandardních forem podpory při poskytování městských služeb však cítíme, že pro hladké začlenění Ukrajinců do běžného života města bude užitečné srovnat podmínky jejich dalšího poskytování s se službami, které mají i ostatní občané Ostravy,“ podotkl Macura.

Možnosti sportovních aktivit v areálech Sarezy za zvýhodněný korunový vstup využilo asi 3 600 běženců, více než 16 tisíc jich navštívilo ostravskou zoo. „Zastupitelé města schválili finanční dary uprchlíkům v celkové výši 15 milionů korun. Z nich byly hrazeny i dobrovolnické aktivity v rámci humanitární pomoci,“ řekla Pokorná.

Od prvního září nastoupilo do mateřských škol v Ostravě 148 ukrajinských dětí, do základních škol pak 577 žáků.

Ukrajinští běženci mohou i nadále vyhledávat poradenství sociálních pracovníků dle svých potřeb. Stejně tak ale mohou v prostorách ostravského Sociopointu nalézt radu a pomoc obyvatelé Ostravy, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.