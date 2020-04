Obce v Beskydech varují před vlky, zabíjeli ovce i nedaleko radnice

„Jedná se o možný pohyb vlků na území Slezských Beskyd a v okolí Jablunkovského průsmyku. Došlo k usmrcení velkého počtu ovcí v krátkém časovém intervalu v katastru Bystřice, Nýdku a Vendryně. V posledních dnech byli vlci pozorováni i v lokalitě Bahenec,“ zveřejnila například obec Písečná.



„Takže jsem neblouznila? Viděla jsem dva vlky na cestě na Bahenec,“ okomentovala upozornění například Darina Delinova.

„Známý je viděl na Bahenci v pondělí. Jeden byl na kopci, druhý seběhl na cestu. Dívali se z očí do očí. Jeho kamarád chtěl fotit, ale byl vyklepaný jak startka. Vzali do ruky klacek a čekali. Naštěstí se vlk otočil a běžel do kopce za tím druhým,“ zareagoval Mário Cinzov.

Podle pracovníků úřadů v Třinci a Jablunkově, kteří mají na starost ochranu přírody a prověřují hlášení chovatelů o škodách způsobených vybranými druhy šelem, zabili vlci v Beskydech v posledních týdnech už přes tři desítky ovcí. Útočili na ně i v centru Písku na Jablunkovsku, sice v okrajové části, ale poblíž obecního úřadu.

„Od začátku dubna jsem řešil dva případy. V Hrádku našel majitel tři zabité ovce a dvě zmizely. V Písku usmrtila šelma dvě ovce a tři jehňata,“ popsal situaci Aleš Cwik z městského úřadu v Jablunkově.

„Od poloviny března jsem prověřovala už osm případů napadení chovaných zvířat vlkem. Majitelé přišli o více než 20 ovcí a jehňat,“ řekla Gabriela Fojciková z třineckého magistrátu.

„Nemůžeme říci s jistotou, že to byl vlk a ne například zdivočelý pes, ale vycházíme ze způsobu, jakým zvíře zabíjelo a jak se dostalo do ohrady,“ shodli se úředníci. Fojciková dodala, že na několika místech našla vzorky srsti útočícího zvířete - analýza určí jeho původ.

Odborník doporučuje elektrický ohradník

Tomáš Krajča z Agentury ochrany přírody a krajiny, který monitoruje výskyt velkých šelem, potvrdil, že vlci se v Beskydech vyskytují.

„Lidé se jich nemusí bát. Jsou to plachá zvířata, která se setkání s člověkem vyhýbají. Sám jsem je potkal a vždy utekli,“ řekl Krajča.

„Ale ne všichni chovatelé mají dobře zajištěné ohrady. Neukotvený plot vlk snadno podleze, nebo podhrabe. Lepší je elektrický ohradník,“ řekl s tím, že podrobnější doporučení na zabezpečení najdou chovatelé například na webech: www.navratvlku.cz a www.selmy.cz.

Náhrady škod řeší krajský úřad Moravskoslezského kraje. Jen v roce 2019 vyplatil za vlky 307 tisíc. Ti zaútočili na ovce v Beskydech loni na podzim poprvé po čtrnácti letech a v ohradách loví i nyní.

„Letos zatím přišlo osm žádostí o proplacení škod způsobených vlkem, ale očekáváme jejich nárůst. Víme totiž o nových případech z posledních dnů v oblasti Třinecka, ale i Životic u Nového Jičína,“ řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Podotkla, že celkem loni vyplatil kraj chovatelům za škody způsobené velkými šelmami 565 450 korun, z toho přes 258 tisíc za škody způsobené medvědem. Letošní žádosti o náhradu škody způsobené vlkem se zatím pohybují v souhrnné částce okolo 180 tisíc korun. Kromě toho řeší kraj také jednu žádost o náhradu škody za čtyři ovce napadené rysem v osadě Měrkovice, která je součástí Kozlovic na Frýdecko-Místecku. Původně jich chovatel postrádal šest, ale dvě později nalezl.

Vlčice před časem v Javorníkách vyvedla sedm mláďat: