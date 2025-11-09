Lesníci vypustili do Beskyd nejvíce tetřevů, mění i skladbu porostu

Celkem 52 tetřevů hlušců, 27 samců a 25 slepic, letos lesníci odchovali a v říjnu vypustili do Beskyd. Je to nejvíce od zahájení provozu odchovny v obci Krásná pod Lysou horou v roce 2017. Aby se tetřev v Beskydech cítil dobře, vysazují tam lesníci více jedlí a loví jeho predátory.
Celkem 52 tetřevů hlušců, 27 samců a 25 slepic, letos lesníci odchovali a v říjnu vypustili do Beskyd. (říjen 2025) | foto: Lesy ČR

Lesy České republiky tímto chovem rozšiřují místní populaci tetřeva, zvláště chráněného a kriticky ohroženého ptačího druhu.

„Po rozšíření a genetickém oživení chovného hejna se letos podařilo vypustit do přírody 52 tetřevů, od roku 2017 pak celkem 162. V předchozích letech to bylo běžně od deseti do 26 jedinců,“ vypočítala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Kriticky ohroženého tetřeva hlušce odchovaly Lesy ČR v beskydském speciálním zařízení v obci Krásná pod Lysou horou. Koncem září je lesníci vypustili z aklimatizační horské voliéry do přírody.
„Jednak jsme v posledních dvou letech zvýšili počet samic, které tak měly více mláďat, ale taky chov geneticky oživili samci dovezení z Rakouska, Polska nebo z Francie. Kromě toho stále zdokonalujeme metodiku chovu,“ uvedl Tomáš Peka, lesní správce z Frýdku-Místku.

Beskydské podmínky

Hejno se třiceti tetřevy žije na odchovně v patnácti oddělitelných boxech, kde se v červnu vylíhla mláďata. V září je lesníci přemístili do dvou horských aklimatizačních voliér, aby se postupně adaptovala na beskydské podmínky.

Lesy ČR kvůli podpoře tetřevů také ve spolupráci s CHKO Beskydy postupně mění skladbu porostů.

„Vysazujeme více jedle, v porostech se přirozeně zmlazuje jeřáb, bříza, jíva, které tam ponecháme do mýtního věku. Část lesů jsme převedli do bezzásahového režimu,“ vysvětlil Tomáš Peka.

Podle něho je důležitý i zvýšený odlov predátorů, jako jsou lišky, kuny a divoká prasata. „Tetřevům nesvědčí ani nadměrný turistický ruch. I ten se snaží lesníci s Klubem českých turistů úpravou turistického značení tlumit,“ poznamenala mluvčí.

Tetřev býval běžnou součástí přírody. Jeho přítomnost svědčila o kvalitním, přirozeném a málo narušeném prostředí. Jako plachý a poměrně náročný živočišný druh však během posledních 150 let z Beskyd téměř zmizel.

Nyní je ovšem v horách k vidění stále častěji. „Několikrát jsme i zdokumentovali vyvedení mláďat ve volné přírodě, což dokazuje, že má náš projekt smysl,“ dodal Peka.

