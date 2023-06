Stezka kolem Mionší je prozatím uzavřená, i kvůli hnízdění vzácného tetřeva

Trasa naučné stezky prochází po hranici rezervace Mionší, jež chrání největší zachovalý karpatský jedlobukový prales v Česku.

„Za normálních okolností je možné se po ní pohybovat jen s průvodcem a nabízí vhled do rezervace, kam je jinak turistům vstup mimo značené cesty zakázán,“ přiblížil František Jaskula ze Správy CHKO Beskydy.

Minulý rok však smrky v této oblasti napadl kůrovec a houba václavka, část porostu kvůli tomu na místě odumřela. Vítr a sníh stromy polámal, takže trasa je nyní v délce několika set metrů zcela neprostupná. Pád větví i celých stromů navíc v lokalitě hrozí stále, a to i za úplného bezvětří.

Právě této situace využili vzácní tetřevi, kterých v Beskydech v současné době žije jen několik párů. „Klidných míst už je v Beskydech málo, a navíc je tato oblast dobře chráněná před predátory. Na jaře se zde proto usadili tetřevi, kterým toto prostředí vyhovuje,“ vysvětlil Jaskula.

Kvůli hnízdění tohoto vzácného ptáka v lokalitě omezili hospodaření také pracovníci Lesů ČR. Ti běžně v tetřevích oblastech snižují činnost v období od 30. listopadu do 15. června. Poblíž Mionší tomu bude jinak.

Stezka se znovu otevře v srpnu

„V té době provádíme jen nezbytně nutné práce, jako je sanace kůrovcového dříví či nejnutnější ochrana mladých lesů před zvěří. V okolí stezky Mionší však po dohodě s ochranáři omezíme činnost až do konce června,“ okomentovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Podle ochranářů totiž v oblasti došlo kvůli netypickému počasí v zimě k posunu a tetřevi zahnízdili později.

Pro znovuzpřístupnění stezky turistům však bude nutné cestu a les prořezat a mrtvé stromy vytěžit. „Jde o poměrně náročný a hlučný proces, kdy je potřeba využití motorových pil. Kdybychom tam s nimi vstoupili nyní, hrozí, že se kuřata tetřevů a vyvedená mláďata vyplaší a dostanou pryč od matek. Ty už se o ně nemusí znovu postarat,“ nastínil problém Jaskula.

Doplnil, že odstraněné smrky se na místě však nebudou opětovně vysazovat. „Jedná se o jedlobukový prales a smrky, jež se v něm nachází, zde vysadil člověk. Přirozeně se v něm ve větším množství nevyskytují, výškový stupeň tomu neodpovídá. Zpátky se tedy sázet nebudou a uschlé stromy nahradí přirozené zmlazení buku, javoru klenu nebo jasanu,“ vysvětlil ochranář.

Naučná stezka by se veřejnosti měla znovu otevřít v srpnu, a to opět za doprovodu průvodců. „Do té doby by již měla mláďata být samostatná a nebude jim hrozit nebezpečí při průchodu lidí,“ konstatoval Jaskula.

„Otevření se budeme snažit směřovat na začátek srpna, ale záleží na tom, za jak dlouho se popadané stromy podaří odstranit. Ideálně bychom rádi, aby bylo hotovo do prvního víkendu,“ doplnila starostka Dolní Lomné Eva Sikorová.