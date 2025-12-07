V Bělském lese je nová stezka, lidé projdou potokem suchou nohou

  7:48,  aktualizováno  7:48
Měří více než půl kilometru a pomáhá ve zpřístupnění největšího ostravského lesoparku. Nová stezka vede návštěvníky Bělského lesa do meandrujícího Výškovického potoka v místech, kde se nedalo projít suchou nohou. Ze strany od Výškovic propojila pomocí povalových chodníků již dříve vytvořenou Cestu vody s Křížovou cestou
Nová stezka v Bělském lese v Ostravě je vytvořená z povalových chodníků a...
Další 2 fotografie v galerii

Nová stezka v Bělském lese v Ostravě je vytvořená z povalových chodníků a otevírá návštěvníkům malebná zákoutí v nivě Výškovického potoka. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Stezka splývá s potokem a okolní přírodou. Na chodníky zvednuté nad terén do výšky 40 až 80 centimetrů byly využity jen přírodní materiály,“ uvedl náměstek primátora Aleš Boháč.

Nová stezka v Bělském lese v Ostravě je vytvořená z povalových chodníků a otevírá návštěvníkům malebná zákoutí v nivě Výškovického potoka.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Součástí stezky jsou lavičky, plošiny, informační tabule, herní prvky, sedací balvany nebo kamenné schody. Velkým přínosem projektu je také optimalizace vodního režimu a zadržování vody v krajině. Nově zpřístupněnou část lesa vytvořili pracovníci společnosti Ostravské městské lesy a zeleň podle návrhu architektky Magdy Cigánkové Fialové a jejich kolegů.

Děti se zabaví, dospělí si odpočinou. Nový park hlídá pětimetrová obryně

„Zajímavá byla práce s vodou. Vytvořili jsme třeba několik tůní. Hráli jsme si s centimetry a výsledkem je, že voda z jedné tůně se přelévá do druhé, z druhé do třetí,“ řekl náměstek městské firmy Martin Mati.

Právě dokončená fáze zatraktivnění Bělského lesa stála 13 milionů korun. Město tady připravuje další projekty.

Autor:
Vstoupit do diskuse