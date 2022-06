Festival Beats for Love se vrací v plné síle, hvězdou bude DJ van Buuren

Největší festival elektronické hudby ve střední Evropě Beats for Love se po tříleté pauze vrací na scénu. Do areálu Dolních Vítkovic přivede od 1. do 4. července přes 400 umělců z celého světa a chystá se roztančit nejvíce návštěvníků ve své historii.