DJ Tiësto, Deadmau5 i Nervo. Rozrostlý festival Beats for Love startuje

Letošní ročník čtyřdenního festivalu se dočkal hned několika organizačních změn.

Kromě vylepšené obří hlavní stage pořadatelé navýšili celkový počet scén ze čtrnácti na osmnáct. „Počet zahraničních hudebníků se zvýšil zhruba o čtvrtinu. Kromě našich tradičních žánrů – elektronické taneční hudby, techna nebo drum and bass nabídneme koncerty řady hiphopových hvězd,“ přiblížil ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Výběr z programu Středa 5. července

Hardwell

James Hype Čtvrtek 6. července

Deadmau5

Sub Focus Pátek 7. července

Nervo

Wilkinson Sobota 8. července

Tiësto

Sigma

S odbavením tisíců příchozích fanoušků tentokrát pomůže také nový vstup do areálu. „Bude u lávky přes řeku Ostravici. Výrazně zkrátí cestu z kempu u Slezskoostravského hradu,“ okomentoval ředitel.

Po dobu trvání festivalu bude rovněž posílená tramvajová doprava spoji ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina, a to ve směru do centra města, na hlavní nádraží, do Výškovic a na Dubinu.

„Navíc budou kapacitně posílené noční spoje tramvajových linek číslo 4, 8 a 18,“ vysvětlila mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO) Tereza Šnoblová.

Návštěvníkům cestování po městě usnadní i zvýhodněné sedmidenní festivalové jízdenky, které lze zakoupit za 220 korun v online aplikaci MojeDPO, a to i bez registrace.

„Je určená výhradně účastníkům Beats for Love a platí pouze v kombinaci s festivalovým náramkem pro rok 2023 umístěným na zápěstí,“ popsala Šnoblová. „Jízdenku lze využít ve všech spojích DPO.“

Žádné dopravní omezení či uzavírky kvůli konání festivalu v plánu nejsou. „Na místě a jeho přilehlém okolí se budou pohybovat hlídky i dopravní policisté, kteří budou v případě potřeby koordinovat dopravu,“ doplnila policejní mluvčí Soňa Štětínská.