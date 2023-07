Beats for Love jsou za polovinou, start festivalu spláchl prudký liják

Právě s vydatným deštěm se pořadatelé museli vypořádat krátce po začátku festivalu. „Vzhledem k loňským zkušenostem, kdy jsme museli evakuovat část areálu, jsme raději přerušili program,“ okomentoval ředitel festivalu Kamil Rudolf. „To nejhorší nás naštěstí minulo, za půl hodiny už zase všechno šlapalo podle plánu.“

Stejně rychle jako se prudký liják do Ostravy přihnal, tak rychle i odezněl a po zbytek dne již program festivalu pokračoval beze změn a komplikací. Ten den do areálu Dolní oblasti Vítkovic nakonec dorazilo přibližně 33 tisíc lidí.

Na obří hlavní scéně známé jako Love Stage ve středu fanoušky rozproudili například švédští hip hoppeři Looptroop Rockers a britské elektronické duo Koven, jehož melodické beaty ozvláštňuje živelná zpěvačka Katie.

Mezi hlavní hvězdy večera a celého festivalu patřil britský umělec a producent James Hype, který se fanouškům představil v dresu fotbalového Baníku Ostrava. „James žádal o baníkovský dres. My jsme se rozhodli, že půjdeme o krok dále a nechali jsme mu vyrobit jeho osobní dres se jménem Hype a jeho oblíbeným číslem 8 na zádech,“ přiblížil programový ředitel festivalu Jiří Ramík.

První den pak zakončilo vystoupení nizozemského DJ Hardwella, jenž se po pauze do Česka vrátil po dlouhých jedenácti letech a předvedl strhující show se speciální projekcí vytvořenou přímo na Beats for Love i s velkolepým závěrečným ohňostrojem.

Legendární Deadmau5 odložil masku

Čtvrteční program festivalu přilákal ještě více fanoušku elektronické taneční hudby než startovní den. „Podle prvních dat to vypadá, že jsme se dostali přes hranici 36 tisíc návštěvníků,“ uvedl ředitel festivalu.

Tentokrát již festival nenarušilo ani počasí a během druhého dne zazářila drumandbassová legenda Sub Focus či jediný kazašský držitel ceny Grammy DJ Imanbek.

Zlatým hřebem večera pak byla show kanadského DJ Deadmau5e pověstného svou maskou myšáka, který ji tentokrát během večera i odložil. „Deadmau5e jsme do Ostravy lákali 6 let. Máme radost! On i jeho tým označili jeho vystoupení na Beats for Love za to nejlepší za posledních 8 let,“ uvedl Ramík. Návštěvníci se ale v hojných počtech objevovali i před menšími pódii, úspěch slavila například Harder Styles Stage, Techno a Future stage.

Dnes odpoledne se brány do areálu festivalu otevřou fanouškům již potřetí. Mezi hlavní body programu patří kanadský Apashe, který vystoupí s dechovou sekcí orchestru, britský DJ a producent Wilkinson a dámské duo Nervo, které do Ostravy dorazily až z Austrálie.