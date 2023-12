Festival Beats for Love láká na velká jména, vystoupí i Lost Frequencies

7:30

Velké hvězdy slibuje na začátku letních prázdnin přivézt do Ostravy taneční festival Beats for Love. Oceňovaná akce připomene desetiletí své existence a od středy 3. do soboty 6. července chystá v industriálním areálu Dolní oblasti Vítkovice velkolepou oslavu.