Bazén s teplou vodou v Ostravě je zase ve hře, obvod nabízí vhodný pozemek

Poprvé se těšili už před deseti lety. Radnice obvodu Jih chtěla do roku 2014 postavit vedle letního koupaliště v Zábřehu krytý akvapark s atrakcemi a teplou vodou. Město mohlo na projekt za více než čtyři sta milionů korun získat evropské dotace, ale nakonec stavbu stoplo. Teď už by dotaci nedostalo.

Pozemek, na němž měl akvapark stát, proto Jih nabízí k prodeji s podmínkou, že má sloužit hlavně sportu a relaxaci.

A už je první zájemce.„Plocha o rozloze čtyř hektarů je na prodej za necelých 31 milionů. Máme naději, že do pěti let by tam mohl stát akvapark s krytým bazénem. Přihlásil se totiž investor, který už provozuje síť wellness center a jedno se saunami plánuje postavit také v Dolních Vítkovicích. Na Jihu bychom uvítali především vybudování centra s krytým bazénem,“ nastínila opoziční zastupitelka Jihu Pavlína Nováčková (Piráti).

O pozemek nebo jeho části se mohou ucházet investoři s různými projekty. „Občané obvodu dávají jasně najevo, že nejvíce by ocenili krytý bazén. Věřím, že město pohlídá, aby tam vznikl rekreační a sportovní komplex s širokým vyžitím,“ dodala Nováčková.

Náměstkyně primátora pro sport Andrea Hoffmannová (Piráti) řekla, že nabízené pozemky jsou v atraktivní a velmi dobře dostupné lokalitě s možností parkování. „V jejich blízkosti se nachází letní koupaliště i tenisové a víceúčelové hřiště, které provozuje Sareza. Dokážu si představit, že tam vyroste akvapark i menší hala na míčové sporty, a vytvoříme tak ucelenou sportovní zónu, kde si každý vybere to své,“ zmínila Hoffmannová.

Investorem, který jako první projevil zájem o koupi pozemků, je společnost AD Group, jež provozuje síť wellness center Maximus Resort. Její zástupci zatím nechtěli svůj druhý ostravský projekt blíže komentovat.

Místostarosta Jihu pro strategických rozvoj Jan Dohnal (ODS), ale potvrdil, že firma má zájem o pozemek a plánuje stavbu krytého akvaparku. „Chce koupit polovinu nabízeného území, tedy dva hektary. Podle předběžných jednání tam má vzniknout bazén. Téměř jistě nebude určený sportovním plavcům, kteří potřebují chladnější vodu. Má jít o zážitkový bazén s teplejší vodou,“ uvedl místostarosta.