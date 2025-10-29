Větší podporu získala už jen Praha. Celkem Moravskoslezský kraj zaplatí za nové vlaky 3,76 miliardy korun.
„Bateriové vlaky už v našem kraji nějakou dobu jezdí, jsem rád, že k prvním čtyřem soupravám brzy přibude dalších patnáct jednotek,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.
Podle něj nové moderní stroje nahradí dieselové vlaky na neelektrifikovaných tratích, přispějí ke snížení emisí a zlepší kvalitu ovzduší.
Bateriové jednotky BEMU by měly do dvou let jezdit na všech hlavních neelektrifikovaných tratích regionu. Kraj tak naváže na první čtyři soupravy, které vyjely už koncem loňského roku na lince S8 z Ostravy přes Studénku a Štramberk do Veřovic.
Soupravy už mají za sebou zkušební jízdy
Tyto vlaky už absolvovaly také zkušební jízdy do Budišova nad Budišovkou, Ostravice a Rožnova pod Radhoštěm. Celkem najely více než půl milionu kilometrů, z toho zhruba polovinu v bateriovém režimu.
Kraj se tak zařadil mezi nejúspěšnější žadatele o dotaci z programu TRANSGov, spravovaného ministerstvem životního prostředí.
Program vznikl v rámci Modernizačního fondu a podporuje ekologickou železniční dopravu – především elektrické, bateriové a vodíkové soupravy.
„S ohledem na alokaci 15 miliard korun do druhého kola postoupilo prvních jedenáct projektů. Jsou to projekty krajů Plzeňského, Moravskoslezského, Zlínského, Ústeckého, Jihočeského, Kraje Vysočina, Královéhradeckého, Prahy a Pardubického. Zbylé jsou zařazeny v zásobníku,“ konstatoval ministr životního prostředí Petr Hladík.
Dobíjecí stanice v Krnově i ve Štramberku
Důvodem pořizování nových vlaků je fakt, že se připravuje rozšíření systému emisních povolenek i na dopravu. Provoz dieselových vlaků by tak v budoucnu znamenal vyšší náklady, protože spalovací motory budou zpoplatněny za emise skleníkových plynů. Přechod na elektrické a bateriové jednotky tomu má předejít.
O programu TRANSGov informovalo ministerstvo už loni na podzim. Ministr Hladík tehdy řekl, že jde o „investici do ekologické železnice, která umožní krajům nahradit dieselové vlaky čistšími technologiemi.“
Podpora mohla činit až 70 procent nákladů u projektů, které nahrazují diesely, a 40 procent u modernizace starších elektrických jednotek.
Správa železnic v souvislosti s rozšiřováním bateriových vlaků připravuje i potřebné změny. Dobíjecí stanice pro nové jednotky mají vzniknout například ve Štramberku, v Krnově a v Budišově nad Budišovkou. Jde o místa, která umožní dobíjení baterií z trakční sítě nebo z externích zdrojů přímo v depech.
Podle Českých drah v místech, kam nové vlaky už jezdí, stoupl zájem cestujících zhruba o pětinu. Lidé podle nich oceňují hlavně komfort plus klimatizaci, wi-fi a zásuvky pro nabíjení elektroniky.
14. prosince 2024