V Bašce truchlí za zavražděného mladíka, biskup vedl kající obřad

Lidé se začali u kostela svatého Václava, před kterým spontánně vzniklo také pietní místo se svíčkami a fotografiemi zavražděného osmnáctiletého Josefa, shromažďovat krátce před desátou hodinou. Právě tehdy začínala dopolední bohoslužba.

Na místo dorazil také biskup Martin David, který celou nedělní mši vedl. „Tato událost všechny naprosto šokovala a přinesla velkou bolest. Když jsem se to dozvěděl, nechtěl jsem tomu věřit a velmi to prožívám. Vyjádřil jsem účast a blízkost všem lidem, rodině i obyvatelům Bašky,“ popsal svou lítost biskup. „Mnoho lidí se za rodinu i toto místo modlí. Je to něco, co nikdo z nás nezažil.“

V deset hodin se v kostele svatého Václava rozezněly zvony. Nedělní bohoslužbu biskup zahájil takzvaným kajícím obřadem, který bylo nutné ve svatostánku provést kvůli tomu, že se na místě odehrál trestný čin. „Obřad spočívá v tom, že hned na začátku bohoslužby je celý kostel a také lidé, kteří jsou uvnitř, pokropeni požehnanou vodou na znamení jakéhosi obmytí a očištění. Je to symbolika, která je spojena se křtem a Ježíšovou smrtí na kříži,“ vysvětlil biskup David.

Lidé, kteří se za mladého Josefa přišli pomodlit a uctít jeho památku, kostel zcela naplnili. Stáli po stranách lavic i u jeho vchodu. Dorazili příbuzní, spolužáci, kamarádi i známí.

„Jsme naprosto zdrceni. Pepíka jsme znali osobně, byl to velice hodný, citlivý a nadaný kluk. Strašně nám chybí. Dnes jsem tady přišla s tím, že se za Pepíka, jeho rodinu, i toho, kdo ten čin spáchal, budu modlit. To mi dává sílu tam jít.“ povzdechla si se slzami v očích žena ve středních letech, která si nepřála uvést své jméno.

Vzdát Josefovi úctu přišla také jeho učitelka, která jej vyučovala ve hře na varhany. „Není to pro mě jednoduché. Já jsem za dvacet let, co vyučuji, neměla šikovnějšího žáka,“ uvedla vyučující, která znala rovněž i podezřelého z vraždy. „Kdybych měla možnost s ním mluvit, zeptala bych se, proč to udělal.“

Na místo ale přijeli i lidé z okolních obcí a měst, někteří zavražděného mladíka neznali. „Osobně známe Josefova tatínka, který několik let vyučoval dceru. Když jsem se o události dozvěděla, začala jsem brečet a byla jsem v totálním šoku,“ popsala své pocity paní Kateřina, která na bohoslužbu přijela z Frýdku. „Stále tomu nemohu uvěřit.“

Obřad kajícnosti trval několik minut a poté, co byl kostel očištěn, pokračovala nedělní bohoslužba obvyklým způsobem. Za několik dní by se měl podobný očistný obřad uskutečnit také ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Odtud totiž pochází podezřelý z vraždy. Je jím o dva roky starší mladý muž, který byl, stejně jako zavražděný, varhaníkem. Dopadnout ho pomohly kamerové záznamy městské policie. Nyní je ve vazbě a hrozí mu až 20 let odnětí svobody.