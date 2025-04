Přírodní část řeky po povodni vyhloubil a přerovnal bagr. Musí se to ale udělat znovu

„Povodeň úsek zcela zpřírodnila. Pak tam ale Povodí Odry spustilo zabezpečovací práce. Prohloubilo koryto do lichoběžníkového tvaru a to, co z řeky vytěžili, navršili na břeh jako tři až čtyři metry vysokou hráz,“ popsal proměnu části toku řeky Opavy mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi Michal Krejčí, vodohospodář z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Řeka je vybagrovaná v místě, které mělo podle dohody ministerstva životního prostředí a zemědělství zůstat bez zásahů. „To, co povodeň krásně zrevitalizovala, bagristé zformovali do lichoběžníkového koryta a více než tři sta metrů řeky tím úplně zničili,“ netají rozladění také koordinátor Hnutí Duha Jeseníky Ivo Dokoupil.

Zaměstnanci Povodí Odry i ministerstva zemědělství argumentují, že zásah byl nutný kvůli zabezpečení železniční trati a mezirezortní dohodě o rozdělení úseků předcházel.

„Pracovalo se tam bezprostředně po katastrofální povodni, tedy ještě před dohodou o rozdělení úseků na přírodní a upravené,“ vysvětlila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

„Šlo o sanační práce v úseku tělesa železnice, na požadavek Správy železnic, kdy bylo nutné odklonění řeky, která železnici dále ohrožovala,“ upřesnila Vlčková s tím, že náklady čítaly zhruba 400 tisíc korun.

Zastupující mluvčí ministerstva zemědělství Karla Mráčková upřesnila, že k podobným akcím docházelo v době bezprostředního ohrožení doznívající nebo i před možnou následnou povodní.

Ochránci přírody: úpravy ohrožují Karlovice

„Šlo o nejnutnější zásahy a bylo o nich rozhodnuto ještě před kategorizací úseků toků. Byly provedeny tam, kde se musela obnovit průtočnost koryta z důvodu ochrany životů občanů, ochrany nebo obnovy inženýrských sítí, silniční sítě, mostů a lávek či zabezpečení majetku a pobřežníků. “

Podle ochránců přírody je ale teď úsek na rozdíl od původně přírodou vytvořeného řečiště potenciálně nebezpečný. „Voda v lichoběžníkovém korytě má až třikrát větší energii než v korytě přirozeném. Úsek je navíc vytvarovaný z nánosů a nezpevněný, takže to voda opět odnese,“ uvedl Dokoupil s tím, že to při další větší vodě může znamenat potíže pro Karlovice, jež leží po proudu řeky.

Zástupci Povodí Odry nesouhlasí, jde podle nich o lokální zásah, kdy koryto nebylo opevněno. „Nedomníváme se tedy, že by tam došlo k nějakému zásadnímu ovlivnění rychlostí s dopadem na navazující zástavbu,“ sdělila mluvčí Vlčková.

Vodohospodář Michal Krejčí však upozornil, že právě nezpevněný materiál a riziko jeho přenosu může být problém. „Materiál, z něhož vznikla hráz na břehu upraveného úseku, při povodni donesla řeka. Pokud přijde další povodeň, ani nemusí být tak velká, opět jej rozebere a odnese. Ochranu trati nános neposkytne a naopak je tam riziko přeplavení toho materiálu do obce,“ uvedl.

Dodal, že upravený tok proto není možné nechat tak, jak je, a to nejen kvůli obnově přírodního charakteru řeky. Úsek mezi Vrbnem a Karlovicemi se proto bude muset upravit znovu. Na místo znovu vyjede bagr, navršenou hráz z říčních nánosů rozprostře zpátky a řeka postupně dotvoří zbytek.

„Bude třeba revitalizační či renaturační opatření a řeku co nejvíce přiblížit přírodnímu stavu,“ potvrdila i mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Těžká technika do přírodních úseků toku Opavy zasáhla na více místech, bagry a další stroje koryto řeky poškodily i při vytahování vyvrácených stromů a dalších pracích. Zcela přebagrovaná část mezi Vrbnem a Karlovicemi ale patří mezi nejpostiženější.

„Zelená zóna neznamená striktní bezzásahovost, měla by znamenat šetrnost v přístupu při opravách silnic a železnic vedoucích souběžně s vodním tokem. V některých případech však bylo do povodňově zpřírodněných úseků vstoupeno tvrdě, koryto přebagrováno a ohrazováno vytěženým kamenivem, což je i příklad Opavy mezi Vrbnem a Karlovicemi,“ upřesnila mluvčí rezortu životního prostředí Krejčí.

Správci toku i odborníci se teď shodují, že při dalších úpravách koryt již postupují společně. „V podobných zásazích zde nehodláme pokračovat, budoucí tvarování koryta bude výsledkem kombinace odborného posouzení a návrhů ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny,“ doplnila Šárka Vlčková.

Rezort ministerstva životního prostředí zároveň připravuje studie, na základě kterých by se mělo ve vybraných úsecích postupovat. I to Agentura ochrany přírody a krajiny konzultuje se správci toku. Hotové budou v létě.